https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/g7-maliye-bakanlari-ukraynaya-destek-icin-rusya-uzerindeki-baskiyi-artirmayi-kararlastirdi-1099833855.html
G7 maliye bakanları, Ukrayna’ya destek için Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı kararlaştırdı
G7 maliye bakanları, Ukrayna’ya destek için Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı kararlaştırdı
Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin maliye bakanları, 1 Ekim’de düzenledikleri çevrimiçi toplantının ardından, Ukrayna’ya desteği güçlendirmek amacıyla Rusya'ya yönelik baskıyı... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T01:22+0300
2025-10-02T01:22+0300
2025-10-02T01:20+0300
dünya
g7
rusya
ukrayna
yaptırım
kanada
rus petrolü
dünya bankası
uluslararası para fonu
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081865739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bddc2c8ea4748e2dc77317b47b5243c.jpg
Kanada hükümetinin internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca maliye bakanlarının Rusya'dan hidrokarbon ithalatını önemli ölçüde azaltacak önlemler alma konusunda anlaştığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/rus-vekil-slutskiy-ab-rus-varliklarinin-ukraynaya-aktarilmasi-nedeniyle-hesap-verecek-1099832828.html
rusya
ukrayna
kanada
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081865739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a6c52f3311f9a552e3441551b73f4d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
g7, rusya, ukrayna, yaptırım, kanada, rus petrolü, dünya bankası, uluslararası para fonu, washington
g7, rusya, ukrayna, yaptırım, kanada, rus petrolü, dünya bankası, uluslararası para fonu, washington
G7 maliye bakanları, Ukrayna’ya destek için Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı kararlaştırdı
G7 ülkelerinin maliye bakanları, 1 Ekim’de düzenledikleri çevrimiçi toplantının ardından, Ukrayna’ya desteği güçlendirmek amacıyla Rusya'ya yönelik baskıyı artırma konusunda ortak adımlar atmayı kararlaştırdı.
Kanada hükümetinin internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
G7 ülkelerinin maliye bakanları olarak 1 Ekim 2025'te bir araya geldik ve Ukrayna’ya desteği güçlendirmek amacıyla Rusya'ya baskıyı artırma yönünde ortak adımlar atmayı kabul ettik.
Rus petrolünden elde edilen petrol ürünleri de dahil olmak üzere, Rusya'nın askeri çabalarını finanse etmeye yardımcı olan ülkeler ve kuruluşlara yönelik ticaret önlemleri ve diğer kısıtlamaları da ciddi şekilde değerlendiriyoruz.
Rusya'nın ana gelir kaynağı olan petrol ihracatına baskıyı artırmanın zamanı geldiği konusunda hemfikiriz. Rus petrolü alımlarını artırmaya devam eden ve yaptırımları aşmaya yardımcı olan ülke ve kuruluşlara baskı uygulayacağız.
G7 ülkeleri Rusya ile işbirliği yapan ülkelere karşı önlemleri 15 Ekim'de Washington'da, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı kapsamında yeniden ele alacak.
Açıklamada ayrıca maliye bakanlarının Rusya'dan hidrokarbon ithalatını önemli ölçüde azaltacak önlemler alma konusunda anlaştığı kaydedildi.