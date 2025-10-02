Türkiye
G7 maliye bakanları, Ukrayna'ya destek için Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı kararlaştırdı
G7 maliye bakanları, Ukrayna’ya destek için Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı kararlaştırdı
G7 ülkelerinin maliye bakanları, 1 Ekim'de düzenledikleri çevrimiçi toplantının ardından, Ukrayna'ya desteği güçlendirmek amacıyla Rusya'ya yönelik baskıyı... 02.10.2025
Kanada hükümetinin internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca maliye bakanlarının Rusya'dan hidrokarbon ithalatını önemli ölçüde azaltacak önlemler alma konusunda anlaştığı kaydedildi.
G7 maliye bakanları, Ukrayna’ya destek için Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı kararlaştırdı

01:22 02.10.2025
G7 ülkelerinin maliye bakanları, 1 Ekim’de düzenledikleri çevrimiçi toplantının ardından, Ukrayna’ya desteği güçlendirmek amacıyla Rusya'ya yönelik baskıyı artırma konusunda ortak adımlar atmayı kararlaştırdı.
Kanada hükümetinin internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
G7 ülkelerinin maliye bakanları olarak 1 Ekim 2025'te bir araya geldik ve Ukrayna’ya desteği güçlendirmek amacıyla Rusya'ya baskıyı artırma yönünde ortak adımlar atmayı kabul ettik.
Rus petrolünden elde edilen petrol ürünleri de dahil olmak üzere, Rusya'nın askeri çabalarını finanse etmeye yardımcı olan ülkeler ve kuruluşlara yönelik ticaret önlemleri ve diğer kısıtlamaları da ciddi şekilde değerlendiriyoruz.
Rusya'nın ana gelir kaynağı olan petrol ihracatına baskıyı artırmanın zamanı geldiği konusunda hemfikiriz. Rus petrolü alımlarını artırmaya devam eden ve yaptırımları aşmaya yardımcı olan ülke ve kuruluşlara baskı uygulayacağız.
G7 ülkeleri Rusya ile işbirliği yapan ülkelere karşı önlemleri 15 Ekim'de Washington'da, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı kapsamında yeniden ele alacak.
Açıklamada ayrıca maliye bakanlarının Rusya'dan hidrokarbon ithalatını önemli ölçüde azaltacak önlemler alma konusunda anlaştığı kaydedildi.
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
DÜNYA
Rus vekil Slutskiy: AB, Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması nedeniyle ‘hesap’ verecek
Dün, 23:14
