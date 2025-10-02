Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/fransada-butce-krizi-sessizlik-muhalefeti-ve-sendikalari-ayaklandirdi-1099844962.html
Fransa’da bütçe krizi: Sessizlik muhalefeti ve sendikaları ayaklandırdı
Fransa’da bütçe krizi: Sessizlik muhalefeti ve sendikaları ayaklandırdı
Sputnik Türkiye
Fransa’da Başbakan Sebastien Lecornu’nun gelecek yılki bütçe planlarını hala açıklamaması, muhalefeti ve sendikaları öfkelendirdi. Ülke genelinde grevler için... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T13:11+0300
2025-10-02T13:11+0300
dünya
avrupa
sebastien lecornu
fransa
grev
protesto
sendika
muhalefet
vergi
bütçe açığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099466246_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_709a4fc9af3502cc34350f29de6ee276.jpg
Fransa’da yeni Başbakan Sabastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden üç hafta geçmesine rağmen gelecek yılın bütçesi hakkında net bir açıklama yapmadı. Bütçe taslağının parlamentoya sunulmasına sadece birkaç gün kalması sebebiyle muhalefet partileri ve sendikalar, bu sessizlikten rahatsız. Ülke genelinde perşembe günü grevler planlanırken, bazı muhalefet liderleri hükümeti düşürme tehdidinde bulundu. Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, “Hiçbir şey değişmezse sonucu şimdiden biliyoruz… Bu hükümet düşer” dedi.Sendikalar sokaklara çıkıyor Çalışma koşullarından ve hükümetin taleplerini dinlememesinden şikayetçi sendikalar, ülke genelinde iş bırakma çağrısı yaptı. Lecornu’nun başbakan olarak ilk günlerinde yapılan “her şeyi durdurma” eylemi zayıf kalmıştı, ancak bu kez sendikalar daha kararlı görünüyor. Yeni başbakanın kamuoyu desteği de zayıf. Sosyalist Parti, hükümetin düşmemesi için müzakereye açık olduğunu belirtiyor; ancak bazı şartlar öne sürüyor. Parti, 'ultra zenginlere' yıllık servetlerinin en az yüzde 2’si oranında vergi getirecek 'Zucman vergisi'nin kabulünü ve büyük tepki çeken 2023 emeklilik reformunun yeniden görüşülmesini talep ediyor.Bütçe açığını düşürme amacıBaşbakan Lecornu, önceki yönetimden farklı bir yol izleyeceğini vaat etse de bazı tartışmalı adımları geri çevirmiyor. Emeklilik reformunda geri adım beklenmediği, zenginlere yönelik ek vergiye ise sıcak bakılmadığı aktarılıyor. Lecornu, bütçede önceliğin açığı azaltmak olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/fransa-icisleri-bakani-buyuk-bir-eylem-olarak-yorumladi-protestolara-katilim-200-bin-kisiyi-gecti-1099270751.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099466246_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_ae643982fa126e9ba2ded1e8d11483b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, sebastien lecornu, fransa, grev, protesto, sendika, muhalefet, vergi, bütçe açığı
avrupa, sebastien lecornu, fransa, grev, protesto, sendika, muhalefet, vergi, bütçe açığı

Fransa’da bütçe krizi: Sessizlik muhalefeti ve sendikaları ayaklandırdı

13:11 02.10.2025
© AP PhotoFransa Grev
Fransa Grev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© AP Photo
Abone ol
Fransa’da Başbakan Sebastien Lecornu’nun gelecek yılki bütçe planlarını hala açıklamaması, muhalefeti ve sendikaları öfkelendirdi. Ülke genelinde grevler için hazırlık yapılırken, hükümetin düşebileceği konuşuluyor.
Fransa’da yeni Başbakan Sabastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden üç hafta geçmesine rağmen gelecek yılın bütçesi hakkında net bir açıklama yapmadı. Bütçe taslağının parlamentoya sunulmasına sadece birkaç gün kalması sebebiyle muhalefet partileri ve sendikalar, bu sessizlikten rahatsız.
Ülke genelinde perşembe günü grevler planlanırken, bazı muhalefet liderleri hükümeti düşürme tehdidinde bulundu. Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, “Hiçbir şey değişmezse sonucu şimdiden biliyoruz… Bu hükümet düşer” dedi.

Sendikalar sokaklara çıkıyor

Çalışma koşullarından ve hükümetin taleplerini dinlememesinden şikayetçi sendikalar, ülke genelinde iş bırakma çağrısı yaptı. Lecornu’nun başbakan olarak ilk günlerinde yapılan “her şeyi durdurma” eylemi zayıf kalmıştı, ancak bu kez sendikalar daha kararlı görünüyor. Yeni başbakanın kamuoyu desteği de zayıf.
Sosyalist Parti, hükümetin düşmemesi için müzakereye açık olduğunu belirtiyor; ancak bazı şartlar öne sürüyor. Parti, 'ultra zenginlere' yıllık servetlerinin en az yüzde 2’si oranında vergi getirecek 'Zucman vergisi'nin kabulünü ve büyük tepki çeken 2023 emeklilik reformunun yeniden görüşülmesini talep ediyor.

Bütçe açığını düşürme amacı

Başbakan Lecornu, önceki yönetimden farklı bir yol izleyeceğini vaat etse de bazı tartışmalı adımları geri çevirmiyor. Emeklilik reformunda geri adım beklenmediği, zenginlere yönelik ek vergiye ise sıcak bakılmadığı aktarılıyor. Lecornu, bütçede önceliğin açığı azaltmak olduğunu söyledi.
Fransa'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
Fransa İçişleri Bakanı 'büyük bir eylem' olarak yorumladı: Protestolara katılım 200 bin kişiyi geçti
10 Eylül, 23:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала