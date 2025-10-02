https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/fransada-butce-krizi-sessizlik-muhalefeti-ve-sendikalari-ayaklandirdi-1099844962.html
Fransa’da bütçe krizi: Sessizlik muhalefeti ve sendikaları ayaklandırdı
Fransa’da bütçe krizi: Sessizlik muhalefeti ve sendikaları ayaklandırdı
Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu'nun gelecek yılki bütçe planlarını hala açıklamaması, muhalefeti ve sendikaları öfkelendirdi. Ülke genelinde grevler için... 02.10.2025
Fransa’da yeni Başbakan Sabastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden üç hafta geçmesine rağmen gelecek yılın bütçesi hakkında net bir açıklama yapmadı. Bütçe taslağının parlamentoya sunulmasına sadece birkaç gün kalması sebebiyle muhalefet partileri ve sendikalar, bu sessizlikten rahatsız. Ülke genelinde perşembe günü grevler planlanırken, bazı muhalefet liderleri hükümeti düşürme tehdidinde bulundu. Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, “Hiçbir şey değişmezse sonucu şimdiden biliyoruz… Bu hükümet düşer” dedi.Sendikalar sokaklara çıkıyor Çalışma koşullarından ve hükümetin taleplerini dinlememesinden şikayetçi sendikalar, ülke genelinde iş bırakma çağrısı yaptı. Lecornu’nun başbakan olarak ilk günlerinde yapılan “her şeyi durdurma” eylemi zayıf kalmıştı, ancak bu kez sendikalar daha kararlı görünüyor. Yeni başbakanın kamuoyu desteği de zayıf. Sosyalist Parti, hükümetin düşmemesi için müzakereye açık olduğunu belirtiyor; ancak bazı şartlar öne sürüyor. Parti, 'ultra zenginlere' yıllık servetlerinin en az yüzde 2’si oranında vergi getirecek 'Zucman vergisi'nin kabulünü ve büyük tepki çeken 2023 emeklilik reformunun yeniden görüşülmesini talep ediyor.Bütçe açığını düşürme amacıBaşbakan Lecornu, önceki yönetimden farklı bir yol izleyeceğini vaat etse de bazı tartışmalı adımları geri çevirmiyor. Emeklilik reformunda geri adım beklenmediği, zenginlere yönelik ek vergiye ise sıcak bakılmadığı aktarılıyor. Lecornu, bütçede önceliğin açığı azaltmak olduğunu söyledi.
