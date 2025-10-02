Türkiye
Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde paylaşım: 'Mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'
Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde paylaşım: 'Mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
20:34 02.10.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.
Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
