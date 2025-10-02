Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde paylaşım: 'Mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/erdogandan-kudusun-fethinin-838inci-yil-donumunde-paylasim-mucadele-etmeyi-azim-ve-kararlilikla-1099858980.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
