Derbinin hakemi belli oldu: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol düdük... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu. Galatasaray ile Beşiktaş derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.Trendyol Süper Lig'de 8. haftaTrendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman?Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:3 Ekim:20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan4 Ekim Cumartesi:14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol5 Ekim Pazar:14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

