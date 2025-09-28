https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/galatasaray-liverpool-macini-fransiz-hakem-yonetecek-mac-ne-zaman-ve-hangi-kanalda-1099731709.html

Galatasaray-Liverpool maçını Fransız hakem yönetecek: Maç ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında 30 Eylül Salı günü RAMS Park’ta Liverpool’u ağırlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma saat 22.00’de, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.Şifresiz yayınlanacakUEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası oynanacak maçın saati 22.00 olarak açıklandı. 30 Eylül Salı günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

