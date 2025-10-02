Türkiye
Beyaz Saray: Trump'ın Gazze planının Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz
Beyaz Saray: Trump'ın Gazze planının Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz
02.10.2025
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes planının iyi bir plan olduğunu savunarak, ABD'nin Hamas'a ne kadar süre vereceğinin tamamen Trump'a bağlı olduğunu belirtti.Leavitt, Hamas'a tanınacak süre konusunda, şunları söyledi:
Beyaz Saray: Trump'ın Gazze planının Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz

21:46 02.10.2025
© AA / Yasin ÖztürkBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planının 'kabul edilebilir' olduğunu belirterek, Hamas'ın bu planı kabul etmesini beklediklerini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes planının iyi bir plan olduğunu savunarak, ABD'nin Hamas'a ne kadar süre vereceğinin tamamen Trump'a bağlı olduğunu belirtti.
Leavitt, Hamas'a tanınacak süre konusunda, şunları söyledi:
"Bu, ABD Başkanı'nın çizmesi gereken bir kırmızı çizgi, eminim ki kendisi bunu yapacaktır. Bu kabul edilebilir bir plan. Hamas'ın bu planı kabul etmesini umuyor ve bekliyoruz, böylece ilerleyebiliriz."
Ankara ABD Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
TÜRKİYE
Küresel Sumud Filosu’na saldırı Ankara’da protesto edildi
20:51
