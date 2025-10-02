Bakan Bayraktar: Enerji alımını çeşitlendirmeliyiz, ne kadar çok yerden alırsak o kadar güvenli

"2016 yılında yeni bir strateji geliştirdik. 2020’lere geldiğimizde şurada ciddi bir sıvılaştırılmış LNG’nin arttığını görüyorsunuz. 2016’dan bugüne kadar geleceği okuyabildiğimiz için kapasitemizi 30 milyon metreküpten 160 milyon metreküpe çıkardık.

Zaten biz ABD’den LNG alıyoruz. Doğalgaz yerin altında gaz halinde. Siz onu belli bir sıcaklıkta tuttuğunuz zaman sıvı faza döndürüyorsunuz. Böylece dünyanın her yerine gönderebilirsiniz. Dolayısıyla bu gazlaştırma tesisleri önem arz ediyoruz. Eğer biz bu tesisleri yapmasaydık, teknik alt yapınız olmadığı için bu gaza sahip olamazsınız.

2024'teen itibaren de yeni bir stratejimiz var. 2024’ten sonra başta ABD olmak üzere Meksika ve Kanada’dan kaynaklı yeni bir LNG dalgası geliyor. Bu ne demek; doğal gazın ucuzlaması demek. Ne kadar çok yerden alırsak o kadar güvenli. Tamamen yalan ve eksik bilgiyle eleştiriler getiriliyor. Türkiye tabloyu 2016 yılında gördü. Bu yeni yaptığımız anlaşmalar, doğal gaz kaynağını çeşitlendirmek için yapıldı. Petrolün fiyatını oluşturan bazı endeksler var. Benzer şekilde doğal gazın dünyada 4 tane ana fiyat oluşum noktası var. Ne kadar çok yerden alırsanız o kadar güvenli. Yalan ve eksik bilgi ile yorum yapıyorlar."