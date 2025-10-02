https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/bakan-bayraktar-enerji-alimini-cesitlendirmeliyiz-ne-kadar-cok-yerden-alirsak-o-kadar-guvenli-1099859887.html
Bakan Bayraktar: Enerji alımını çeşitlendirmeliyiz, ne kadar çok yerden alırsak o kadar güvenli
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, doğalgaz gündemine ilişkin enerji alımında çeşitliliğin önemine vurgu yaparak doğalgazın ne kadar çok yerden... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T21:32+0300
2025-10-02T21:32+0300
2025-10-02T22:30+0300
türki̇ye
alparslan bayraktar
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
doğal gaz
abd
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097219826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67bd8074210e29083e20fca0f141f75f.jpg
CNN Türk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’de ciddi bir doğalgaz tüketimi olduğunu belirtti.Bakan Bayraktar, "Doğalgaz çevreci ve konforlu bir yakıt. Baktığınız zaman bugün 81 ilde doğalgaz var. Türkiye’nin ihtiyacı her geçen gün büyüyor. Sanayide de elektrik üretim santrallerinde de kullanıyoruz. Avrupa’nın en büyük 4. tüketici ülkesiyiz" dedi.ABD ile imzalanan enerji anlaşmalarına ilişkin Bakan Bayraktar, "Bu yeni yaptığımız anlaşmalar, doğalgaz kaynağını çeşitlendirmek için yapıldı. Ne kadar çok yerden alırsanız o kadar güvenli. Çeşitlendirme stratejisi önemli. Türkiye 1990’lı yıllardan başlayarak bu çeşitlendirme stratejisini ortaya koymakta" açıklamasını yaptı.Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:Vatandaşa 'gaz bitti diyemeyiz' ifadesini kullanan Bayraktar, kaynak çeşitliliğine yönelik şu değerlendrimeyi yaptı:'2026’da 'Karadeniz Gazı’nın kullanımını iki katına çıkaracağız'
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097219826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30137fa00d8381b15938bf71588b7760.jpg
Bakan Bayraktar: Enerji alımını çeşitlendirmeliyiz, ne kadar çok yerden alırsak o kadar güvenli
21:32 02.10.2025 (güncellendi: 22:30 02.10.2025)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, doğalgaz gündemine ilişkin enerji alımında çeşitliliğin önemine vurgu yaparak doğalgazın ne kadar çok yerden alınırsa o kadar güvenli olacağını söyledi.
CNN Türk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’de ciddi bir doğalgaz tüketimi olduğunu belirtti.
Bakan Bayraktar, "Doğalgaz çevreci ve konforlu bir yakıt. Baktığınız zaman bugün 81 ilde doğalgaz var. Türkiye’nin ihtiyacı her geçen gün büyüyor. Sanayide de elektrik üretim santrallerinde de kullanıyoruz. Avrupa’nın en büyük 4. tüketici ülkesiyiz" dedi.
ABD ile imzalanan enerji anlaşmalarına ilişkin Bakan Bayraktar, "Bu yeni yaptığımız anlaşmalar, doğalgaz kaynağını çeşitlendirmek için yapıldı. Ne kadar çok yerden alırsanız o kadar güvenli. Çeşitlendirme stratejisi önemli. Türkiye 1990’lı yıllardan başlayarak bu çeşitlendirme stratejisini ortaya koymakta" açıklamasını yaptı.
Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:
"2016 yılında yeni bir strateji geliştirdik. 2020’lere geldiğimizde şurada ciddi bir sıvılaştırılmış LNG’nin arttığını görüyorsunuz. 2016’dan bugüne kadar geleceği okuyabildiğimiz için kapasitemizi 30 milyon metreküpten 160 milyon metreküpe çıkardık.
Zaten biz ABD’den LNG alıyoruz. Doğalgaz yerin altında gaz halinde. Siz onu belli bir sıcaklıkta tuttuğunuz zaman sıvı faza döndürüyorsunuz. Böylece dünyanın her yerine gönderebilirsiniz. Dolayısıyla bu gazlaştırma tesisleri önem arz ediyoruz. Eğer biz bu tesisleri yapmasaydık, teknik alt yapınız olmadığı için bu gaza sahip olamazsınız.
2024'teen itibaren de yeni bir stratejimiz var. 2024’ten sonra başta ABD olmak üzere Meksika ve Kanada’dan kaynaklı yeni bir LNG dalgası geliyor. Bu ne demek; doğal gazın ucuzlaması demek. Ne kadar çok yerden alırsak o kadar güvenli. Tamamen yalan ve eksik bilgiyle eleştiriler getiriliyor. Türkiye tabloyu 2016 yılında gördü. Bu yeni yaptığımız anlaşmalar, doğal gaz kaynağını çeşitlendirmek için yapıldı. Petrolün fiyatını oluşturan bazı endeksler var. Benzer şekilde doğal gazın dünyada 4 tane ana fiyat oluşum noktası var. Ne kadar çok yerden alırsanız o kadar güvenli. Yalan ve eksik bilgi ile yorum yapıyorlar."
Vatandaşa 'gaz bitti diyemeyiz' ifadesini kullanan Bayraktar, kaynak çeşitliliğine yönelik şu değerlendrimeyi yaptı:
"Bizim arz güvenliğimiz açısından bu kaynaklara ayrım yapmadan erişim sağlamamız gerekiyor. Bizim Rusya ile anlaşmalarımız var. Kış mevsimine geliyoruz. Rusya’dan Azerbaycan’dan Türkmenistan’dan alabildiğimiz gazı almamız gerekiyor. Karadeniz gazı için çalışmalarımız devam ediyor."
'2026’da 'Karadeniz Gazı’nın kullanımını iki katına çıkaracağız'
"Kendi üretimimiz artacak. Farklı kaynaklardan anlaşmalarımız da artacak. Tedarik portföyümüzdeki mevcut ülkeler değişebilir. Karadeniz gazı ile ilgili çok önemli çalışmalar var. Filyos için 19 tane ünite gelecek ve seneye bu zamanlar devreye almış olacağız. 2028 için bir başka hedefimiz var. Üretimi 16 milyon hanemizin gazını kendi gazımızla karşılayacağız. Bunun için deniz üzerinde yeni bir üretim tesisine ihtiyacımız var. Bu sene yaptığımız Göktepe keşfi. Onun üretime girmesi söz konusu. Yeni sondaj gemilerimizle Karadeniz’de yeni lokasyonlar bulacağız. Yeni gelecek gemilerden bir tanesini Karadeniz’e göndereceğiz. Karadeniz’de 5, Karadeniz dışında boğazların altında bir gemimiz sondajla alakası faal olacak."