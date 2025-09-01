İBB yolsuzluk soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/ibb-yolsuzluk-sorusturmasi-murat-gulibrahimoglu-hakkinda-kirmizi-bulten-cikartildi-1098989657.html
İBB yolsuzluk soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bültenSoruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun kırmızı bültenle aranması için karar çıkarıldığı öğrenildi.Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs'ta iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
