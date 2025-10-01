Zaharova: Moldova'da muhalefete karşı diktatörce bir yıldırma politikası izleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'da muhalefete yönelik yıldırma politikasının diktatörce olduğunu vurguladı.



Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Kimisi Batı yanlısı güçlerin başarısızlığından, kimisi de Batılı güçlerin zaferinden bahsediyor. Ben, bunun Batı'nın küresel başarısızlığı olduğunu düşünüyorum. Elbette bir başarısızlık. Zira her şey o kadar alenice ve diktatörce yapıldı ki, kimse aksini ispatlama gücüne sahip değil" dedi.



Batı'nın bu halinin sadece bir utanç değil, aynı zamanda bir çöküş olduğunu kaydeden Zaharova, "Romanya'da olduğu gibi, Batı'nın kaos tarihine geçecek bir başka Batı başarısızlığı" ifadelerini kullandı.



Eğer bir yerde hukukun üstünlüğüne dayalı bir demokrasiden söz ediliyorsa, orada böyle bir politikanın söz konusu olamayacağını belirten Dışişleri Sözcüsü, "Fakat eğer liberal diktatörlüğe dayalı bir demokrasiden bahsediyorsak, o zaman aynen böyle oluyor, başka türlüsü olmuyor. Bilgi alanı ve siyasi alan temizleniyor, cezalandırıcı önlemler alınıyor, deyim yerindeyse tacizden kendi gündemlerini takip eden insanları hapse atmaya kadar yıldırma politikası başlıyor. İnsanlar bu yüzden zulüm görüyor ve bu, yok etmeye kadar uzanıyor" diye vurguladı.