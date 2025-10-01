https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/yunanistanda-genel-grev-ulke-capinda-ulasim-ve-hizmetler-durdu-1099820395.html

Yunanistan’da genel grev: Ülke çapında ulaşım ve hizmetler durdu

Yunanistan'da genel grev ülke çapında hayatı aksattı. Ferry seferleri durdu, toplu ulaşım aksadı; kamu ve özel sektör çalışanları iş yasası değişikliklerine... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Yunanistan’da kamu ve özel sektör çalışanlarının çağrısıyla düzenlenen ülke çapındaki genel grev çarşamba günü (1 Ekim) günlük yaşamı felce uğrattı. Atina’da feribotlar limanlarda bağlı kaldı, taksiler çalışmadı, tren seferleri durdu. Otobüs, tramvay ve metro hatları ise kısıtlı seferlerle hizmet verdi. Okullar, mahkemeler, kamu hastaneleri ve belediyelerde de hizmetler aksadı. Başkent Atina’da iki ayrı yürüyüş düzenlendi. Ülkenin farklı şehirlerinde de gösteriler yapıldı.Çalışanlar neyi protesto ediyor? Çalışanlar, hükümetin iş yasasında yaptığı değişiklikleri protesto ediyor. Yeni düzenlemeye göre işverenler, bazı sektörlerde mesaiyi günlük 13 saate kadar çıkarabilecek. Haftalık toplam çalışma süresi ise en fazla 48 saat olarak belirlendi. Ayrıca yılda 150 saate kadar fazla mesaiye izin veriliyor. Sendikalar, bu değişikliğin işçileri kötüye kullanılmaya açık hale getirdiğini savunuyor.Sendikaların tepkisi Ülkenin en büyük özel sektör işçi birliği GSEE yaptığı açıklamada, “13 saatlik mesaiye hayır diyoruz. Tükenmişlik gelişme değildir, insan dayanıklılığının da sınırı var” ifadelerini kullandı. Sendika, haftalık çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesini ve toplu iş sözleşmelerinin geri getirilmesini talep ediyor.Atina’da yoğun polis önlemleri altında yapılan yürüyüşlerde zaman zaman tansiyon yükseldi. Göstericiler 'uzun mesaiye hayır' pankartları taşıdı, hükümetin iş yasası değişikliklerini geri çekmesini istedi.

