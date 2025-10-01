https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trumpin-gorevden-alma-girisimi-basarisiz-oldu-lisa-cook-federal-yonetim-kurulunda-kaliyor-1099830381.html
Trump’ın 'görevden alma' girişimi başarısız oldu: Lisa Cook, Federal Yönetim Kurulu’nda kalıyor
ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınması yönündeki Trump yönetiminin acil talebini reddederek, Cook’un şimdilik görevine devam etmesine karar verdi. Mahkeme, konuyu Ocak ayında daha ayrıntılı olarak görüşecek.Trump, Cook’u görevden almak istemiştiYüksek Mahkeme’nin kısa ve imzasız kararı, Trump yönetiminin acil talebine hemen yanıt vermemesinin nadir bir örneği oldu. Mahkeme, alt mahkemenin Cook lehine verdiği kararı durdurup durduramayacağını da değerlendirecek.Cook, Joe Biden tarafından Fed Yönetim Kurulu’na atanmıştı. Trump'ın girişiminin ardından görevine devam edeceğini belirterek, 'baskı altında kalmayacağını' ifade etti. Avukatı Abbe Lowell, Cook’un Senato onaylı görevlerini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.Görev öncesi konut kredisi iddialarıTrump, Cook’un görev öncesinde Michigan ve Georgia’daki iki mülkünü 'birincil konut' olarak göstermesini gerekçe göstererek konut kredisi dolandırıcılığı suçlamasında bulundu. Cook bu iddiaları reddetti ve herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı. Mahkeme belgeleri, Cook’un Atlanta’daki dairesini “tatil evi” ve başka bir başvurusunda “ikinci ev” olarak tanımladığını gösteriyor.Alt mahkeme ve temyiz mahkemesi, Trump’ın Cook’u görevden alma girişiminin “haklı neden” kuralına uymadığı ve Cook’un hukuki sürecini ihlal edeceği gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.Cook’un bir sonraki oy kullanma fırsatı, 28-29 Ekim’de yapılacak Fed faiz belirleme toplantısında olacak. Bu toplantıda, Trump’ın Fed adayı Stephen Miran da yer alacak; Miran, faiz indirimi konusunda tek muhalif oy kullanmıştı.Ülke tarihinde bir ilkBu dava, ABD tarihinde bir başkanın ilk kez bir Fed yöneticisini görevden almaya çalışması nedeniyle tarihi önem taşıyor.
