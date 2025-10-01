https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trump-yonetimi-maduroyu-devirmeye-calisiyor-1099813080.html

‘Trump yönetimi Maduro'yu devirmeye çalışıyor’

'Trump yönetimi Maduro'yu devirmeye çalışıyor'

01.10.2025

New York Times gazetesi, yetkililerden aktardığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki bir grubun, Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirme hedefine ulaşmak için askeri baskıyı artırma olasılığını değerlendirdiğini yazdı.Gazetenin haberinde, “Son günlerde Başkan Trump'ın üst düzey yardımcılarının Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla çabaları yoğunlaştı ve yönetim temsilcileri, onun istifasını sağlamak için askeri baskıyı artırabilecek geniş çaplı bir kampanyayı değerlendiriyor. Bu kampanyaya Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio liderlik ediyor. Rubio, Maduro'nun ABD'ye uyuşturucu ihracatını yöneten gayrimeşru bir lider olduğunu iddia ediyor” ifadesine yer verildi.Rubio’nun, CIA verilerini kullanarak daha agresif bir strateji oluşturduğu belirtilirken Dışişleri Bakanı'nın bu yaklaşımına CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Miller’in destek verdiği kaydedildi.Mevcut ve eski yetkililer gazeteye, ABD ordusunun Venezüella'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan kişilere karşı potansiyel askeri operasyonlar planladığını, ancak Beyaz Saray'ın henüz böyle bir adımı onaylamadığını bildirdi.Venezüella muhalefet temsilcileri, gazeteye yaptıkları açıklamada, Maduro iktidarının düşmesi durumunda bazı eylemler planladıklarını ve bu olasılığı Trump yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, Başkan Donald Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için “Amerikan gücünün tüm unsurlarını” devreye sokmaya hazır olduğunu, ancak Venezüella'da askeri operasyon olasılığını da göz ardı etmediğini duyurmuştu. Bu açıklama, güdümlü füze kruvazörü ve nükleer denizaltı da aralarında bulunduğu ABD savaş gemilerinin Venezüella kıyılarına gönderilmesinin ardından gelmişti. Caracas, bu adımları bir provokasyon ve bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirmişti ve Karayipler bölgesinin silahsızlandırılmış ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsüne ilişkin uluslararası anlaşmaların ihlali olduğunu belirtmişti.

