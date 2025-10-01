Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu Eylül’de 19 yerleşim merkezini düşman güçlerden temizledi
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Eylül ayında kontrol altına aldığı yerleşim merkezi sayısı 19 olarak... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan alınan verileri inceleyerek Eylül ayında kontrol altına alınan yerleşim merkezi sayısını hesapladı.Bakanlığın verilerine göre Dnepropetrovsk Bölgesi'nde 8, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 8, Zaporojye Bölgesi'nde 2 ve Sumı Bölgesi'nde 1 yerleşim merkezi Rus ordusunun kontrolüne geçti.Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Novoselovka, Horoşee, Sosnovka, Novopetrovskoye, Novonikolayevka, Berezovoye, Kalinovskoye, Stepovoye; Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Fedorovka, Markovo, Muravka, Pereezdnoye, Mayskoye, Şandrigolovo, Kirovsk ve Seversk Malıy; Zaporojye Bölgesi'nde Olgovskoye ve Novoivanovka ve Sumı Bölgesi'nde Yunakovka Rusya'nın kontrolüne geçen yerleşimler oldu.Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Kremennaya şehri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Serebryanka köyü arasında bulunan Serebryansk Ormanı da tamamen düşman güçlerinden temizlendi. Bu sayede Krasnıy Liman istikametinde ilerleme sağlayan Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yampol yerleşim merkezine girdi.
07:29 01.10.2025
© Станислав КрасильниковRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© Станислав Красильников
Abone ol
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Eylül ayında kontrol altına aldığı yerleşim merkezi sayısı 19 olarak gerçekleşti.
Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan alınan verileri inceleyerek Eylül ayında kontrol altına alınan yerleşim merkezi sayısını hesapladı.
Bakanlığın verilerine göre Dnepropetrovsk Bölgesi’nde 8, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 8, Zaporojye Bölgesi’nde 2 ve Sumı Bölgesi’nde 1 yerleşim merkezi Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novoselovka, Horoşee, Sosnovka, Novopetrovskoye, Novonikolayevka, Berezovoye, Kalinovskoye, Stepovoye; Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Fedorovka, Markovo, Muravka, Pereezdnoye, Mayskoye, Şandrigolovo, Kirovsk ve Seversk Malıy; Zaporojye Bölgesi’nde Olgovskoye ve Novoivanovka ve Sumı Bölgesi’nde Yunakovka Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşimler oldu.
Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Kremennaya şehri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Serebryanka köyü arasında bulunan Serebryansk Ormanı da tamamen düşman güçlerinden temizlendi. Bu sayede Krasnıy Liman istikametinde ilerleme sağlayan Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yampol yerleşim merkezine girdi.
