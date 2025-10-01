https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/rus-ordusu-eylulde-19-yerlesim-merkezini-dusman-guclerden-temizledi-1099812078.html

Rus ordusu Eylül’de 19 yerleşim merkezini düşman güçlerden temizledi

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Eylül ayında kontrol altına aldığı yerleşim merkezi sayısı 19 olarak...

Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan alınan verileri inceleyerek Eylül ayında kontrol altına alınan yerleşim merkezi sayısını hesapladı.Bakanlığın verilerine göre Dnepropetrovsk Bölgesi’nde 8, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 8, Zaporojye Bölgesi’nde 2 ve Sumı Bölgesi’nde 1 yerleşim merkezi Rus ordusunun kontrolüne geçti.Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novoselovka, Horoşee, Sosnovka, Novopetrovskoye, Novonikolayevka, Berezovoye, Kalinovskoye, Stepovoye; Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Fedorovka, Markovo, Muravka, Pereezdnoye, Mayskoye, Şandrigolovo, Kirovsk ve Seversk Malıy; Zaporojye Bölgesi’nde Olgovskoye ve Novoivanovka ve Sumı Bölgesi’nde Yunakovka Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşimler oldu.Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Kremennaya şehri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Serebryanka köyü arasında bulunan Serebryansk Ormanı da tamamen düşman güçlerinden temizlendi. Bu sayede Krasnıy Liman istikametinde ilerleme sağlayan Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yampol yerleşim merkezine girdi.

