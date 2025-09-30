Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-pentagonun-savasci-ruhu-toplantisina-katiliyor-1099774370.html
Trump, Pentagon’un 'Savaşçı Ruhu' toplantısına katılıyor
Trump, Pentagon’un 'Savaşçı Ruhu' toplantısına katılıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın "Savaş Bakanlığı"na dönüştürülmesini içeren yeni askeri vizyonun tanıtılacağı toplantıya katılacak. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T03:37+0300
2025-09-30T03:37+0300
dünya
donald trump
pete hegseth
savunma bakanlığı
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099772583_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_830dbc9cafa8522877443eababe9637e.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth tarafından düzenlenen Pentagon'un üst düzey yetkililerinin sürpriz toplantısına katılacak.Hegseth'in, Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenecek bir toplantıda, Trump yönetiminin Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na dönüştürme ve askeri personel için yeni şartlar belirleme planı hakkında general ve amirallere bilgi vermesi ve 'savaşçı ruhu' olarak adlandırılan yeni askeri vizyonu tanıtması bekleniyor.Toplantıya ayrıca çatışma bölgelerindeki üst düzey ABD komutanları ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerine konuşlandırılmış üst düzey askeri liderlerin de katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/abdde-savas-bakanligi-toplantisi-katilmayan-kariyerinden-olacak-1099708909.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099772583_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_45062b4ab4fba00a5daf5cc6cb614b71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, pete hegseth, savunma bakanlığı, pentagon
donald trump, pete hegseth, savunma bakanlığı, pentagon

Trump, Pentagon’un 'Savaşçı Ruhu' toplantısına katılıyor

03:37 30.09.2025
© AA / StringerABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA / Stringer
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın "Savaş Bakanlığı"na dönüştürülmesini içeren yeni askeri vizyonun tanıtılacağı toplantıya katılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth tarafından düzenlenen Pentagon'un üst düzey yetkililerinin sürpriz toplantısına katılacak.
Hegseth'in, Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenecek bir toplantıda, Trump yönetiminin Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na dönüştürme ve askeri personel için yeni şartlar belirleme planı hakkında general ve amirallere bilgi vermesi ve 'savaşçı ruhu' olarak adlandırılan yeni askeri vizyonu tanıtması bekleniyor.
Toplantıya ayrıca çatışma bölgelerindeki üst düzey ABD komutanları ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerine konuşlandırılmış üst düzey askeri liderlerin de katılması bekleniyor.
Pete Hegseth Ofisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
DÜNYA
ABD'de 'Savaş Bakanlığı' toplantısı: 'Katılmayan kariyerinden olacak'
27 Eylül, 00:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала