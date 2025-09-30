https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-pentagonun-savasci-ruhu-toplantisina-katiliyor-1099774370.html
Trump, Pentagon’un 'Savaşçı Ruhu' toplantısına katılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın "Savaş Bakanlığı"na dönüştürülmesini içeren yeni askeri vizyonun tanıtılacağı toplantıya katılacak. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth tarafından düzenlenen Pentagon'un üst düzey yetkililerinin sürpriz toplantısına katılacak.Hegseth'in, Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenecek bir toplantıda, Trump yönetiminin Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na dönüştürme ve askeri personel için yeni şartlar belirleme planı hakkında general ve amirallere bilgi vermesi ve 'savaşçı ruhu' olarak adlandırılan yeni askeri vizyonu tanıtması bekleniyor.Toplantıya ayrıca çatışma bölgelerindeki üst düzey ABD komutanları ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerine konuşlandırılmış üst düzey askeri liderlerin de katılması bekleniyor.
