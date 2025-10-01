https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trafikte-yeni-uygulama-bursada-radar-noktalari-onceden-paylasilacak-1099825589.html

Trafikte yeni uygulama: Bursa’da radar noktaları önceden paylaşılacak

Trafikte yeni uygulama: Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan radar denetimleri için yeni bir uygulama başlattı. Artık sabit ve seyir halindeki radar noktaları ile saatleri... 01.10.2025

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimleri için önemli bir adım attı. Bundan böyle radar uygulama noktaları ve denetim saatleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.Edinilen bilgilere göre, uygulamanın temel amacı hız ihlallerini önlemek. Yetkililer, bu sayede kamuoyunda sıkça dile getirilen “radar tuzağı” algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.Sürücüler sosyal medyadan bilgilendirilecekEmniyet’in sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak bilgilendirmelerde, sürücülere radar noktaları önceden duyurulacak. Böylece sürücülerin hız sınırına uyması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

