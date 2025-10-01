Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trafikte-yeni-uygulama-bursada-radar-noktalari-onceden-paylasilacak-1099825589.html
Trafikte yeni uygulama: Bursa’da radar noktaları önceden paylaşılacak
Trafikte yeni uygulama: Bursa’da radar noktaları önceden paylaşılacak
Sputnik Türkiye
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan radar denetimleri için yeni bir uygulama başlattı. Artık sabit ve seyir halindeki radar noktaları ile saatleri... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T16:37+0300
2025-10-01T16:37+0300
türki̇ye
bursa
radar
hız
denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099825651_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38de9bf7698053c6490581d01ae15a0f.jpg
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimleri için önemli bir adım attı. Bundan böyle radar uygulama noktaları ve denetim saatleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.Edinilen bilgilere göre, uygulamanın temel amacı hız ihlallerini önlemek. Yetkililer, bu sayede kamuoyunda sıkça dile getirilen “radar tuzağı” algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.Sürücüler sosyal medyadan bilgilendirilecekEmniyet’in sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak bilgilendirmelerde, sürücülere radar noktaları önceden duyurulacak. Böylece sürücülerin hız sınırına uyması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/arkeoloji-dunyasi-karisti-misir-piramitlerinin-altinda-ikinci-gizli-sehir-kesfedildi-1099507982.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099825651_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_41122adba16e4cb780d7892b43783c56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, radar, hız, denetim
bursa, radar, hız, denetim

Trafikte yeni uygulama: Bursa’da radar noktaları önceden paylaşılacak

16:37 01.10.2025
© AARadar uygulaması
Radar uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AA
Abone ol
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan radar denetimleri için yeni bir uygulama başlattı. Artık sabit ve seyir halindeki radar noktaları ile saatleri duyuruluyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin ilk paylaşım da yapıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimleri için önemli bir adım attı. Bundan böyle radar uygulama noktaları ve denetim saatleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.
Edinilen bilgilere göre, uygulamanın temel amacı hız ihlallerini önlemek. Yetkililer, bu sayede kamuoyunda sıkça dile getirilen “radar tuzağı” algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Sürücüler sosyal medyadan bilgilendirilecek

Emniyet’in sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak bilgilendirmelerde, sürücülere radar noktaları önceden duyurulacak. Böylece sürücülerin hız sınırına uyması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
Giza Piramitlerinin Altında İkinci Gizli Şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
YAŞAM
Arkeoloji dünyası karıştı: 'Mısır piramitlerinin altında ikinci gizli şehir keşfedildi'
19 Eylül, 14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала