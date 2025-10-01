https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/telsiz-konusmalari-ele-gecirildi-ukraynali-askerler-dost-atesi-sonucu-olduruldu-1099813402.html

Telsiz konuşmaları ele geçirildi: Ukraynalı askerler dost ateşi sonucu öldürüldü

Telsiz konuşmaları ele geçirildi: Ukraynalı askerler dost ateşi sonucu öldürüldü

Rus keşif uzmanlarının ele geçirdiği telsiz konuşmalarından, Ukraynalı bir grup askerin komutanlarının emirlerini yerine getirmeyi reddettiği için silah... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı keşif uzmanları, ele geçirdikleri telsiz konuşmalarından, komutanlarının emirlerine uymayı reddeden bir grup Ukrayna piyadesinin dost ateşiyle imha edildiğini öğrendi.Bakanlığın açıklamasında, “‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu keşif uzmanları, düşmanın telsiz konuşmalarını dinleyerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir grubun kendi arkadaşları tarafından imha edildiğini öğrendi. Ele geçirilen konuşmalardan, düşman piyadelerinin yeni komutanlarının, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnepropetrovsk Bölgesi arasındaki sınırda bulunan Aleksandrograd yerleşim merkezine girerek oraya bayrak dikme emrine uymayı reddettiği ortaya çıktı” ifadesi kullanıldı.Söz konusu Ukraynalı askerler grubunun, mevzilerini terk etmeye karar verdiği, ancak kısa süre sonra dost ateşiyle tamamen imha edildiği belirtildi.Telsiz konuşmasında, bir Ukraynalı askerin, “Henüz mevkiden çıkıp ayrılmışlardı ki bir emir üzerine komşularımız onları eksiltti” dediği aktarıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı komutanların, söz konusu askerlerin ölümünden Rus askerleri sorumlu tutma emrini verdiğini kaydetti.

