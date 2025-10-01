Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Telsiz konuşmaları ele geçirildi: Ukraynalı askerler dost ateşi sonucu öldürüldü
Telsiz konuşmaları ele geçirildi: Ukraynalı askerler dost ateşi sonucu öldürüldü

© AP Photo / Andrii MarienkoUkraynalı askerler
Rus keşif uzmanlarının ele geçirdiği telsiz konuşmalarından, Ukraynalı bir grup askerin komutanlarının emirlerini yerine getirmeyi reddettiği için silah arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı keşif uzmanları, ele geçirdikleri telsiz konuşmalarından, komutanlarının emirlerine uymayı reddeden bir grup Ukrayna piyadesinin dost ateşiyle imha edildiğini öğrendi.
Bakanlığın açıklamasında, “‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu keşif uzmanları, düşmanın telsiz konuşmalarını dinleyerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir grubun kendi arkadaşları tarafından imha edildiğini öğrendi. Ele geçirilen konuşmalardan, düşman piyadelerinin yeni komutanlarının, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnepropetrovsk Bölgesi arasındaki sınırda bulunan Aleksandrograd yerleşim merkezine girerek oraya bayrak dikme emrine uymayı reddettiği ortaya çıktı” ifadesi kullanıldı.
Söz konusu Ukraynalı askerler grubunun, mevzilerini terk etmeye karar verdiği, ancak kısa süre sonra dost ateşiyle tamamen imha edildiği belirtildi.
Telsiz konuşmasında, bir Ukraynalı askerin, “Henüz mevkiden çıkıp ayrılmışlardı ki bir emir üzerine komşularımız onları eksiltti” dediği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı komutanların, söz konusu askerlerin ölümünden Rus askerleri sorumlu tutma emrini verdiğini kaydetti.
