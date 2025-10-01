https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/son-dakika-haber-abdden-katara-guvence-herhangi-bir-saldiri-abdye-tehdit-kabul-edilecek-1099826394.html

Katar’a güvence: Herhangi bir saldırı 'ABD'ye tehdit' kabul edilecek

Bir başkanlık kararnamesine göre Katar’a yapılacak bir saldırı, ABD’ye tehdit olarak kabul edilecek ve 'askeri karşılık' dahil seçenekler olacak. Detaylar haberde...

Trump yönetimi, ülkenin saldırıya maruz kalması halinde askeri müdahale de dahil olmak üzere Katar'ın güvenliğini garanti edeceğini taahhüt eden bir başkanlık kararnamesi yayınladı.Kararname, Batı basınına göre Katar’ı bu gibi bir saldırının tekrarlanmayacağı konusunda rahatlatmaya yönelik görünüyor. Kararname metninde, Katar’a yapılacak her saldırının 'ABD’nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit' sayılacağı ifade ediliyor.'ABD güvenliğinin kilit garantörü' Ortadoğu’daki en büyük Amerikan askeri üsse ev sahipliği yapan Katar, birçok Körfez ülkesinde olduğu gibi ABD’yi güvenliğinin kilit garantörü olarak değerlendiriyor. Bu durum, ABD’nin yakın müttefiki İsrail’in son saldırısını Katarlı yetkililer açısından özellikle sarsıcı hale getirdi.Başkanlık kararnamesinde belirtildiği üzere, ‘eğer Katar saldırıya uğrarsa, Amerika Birleşik Devletleri ABD’nin ve Katar Devleti’nin çıkarlarını savunmak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri dahil tüm yasal ve uygun önlemleri almalı.’Saldırıların ardından Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, olayı ‘devlet terörü’ olarak nitelendirdi. Katar hükümeti uzun süredir Birleşmiş Milletler’in örgütle iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamak amacıyla Hamas liderlerini ABD’nin talebiyle ağırladığını söylüyor.Netanyahu'nun özrüNetanyahu’nun ofisi Pazartesi günü, başbakanın Şeyh Muhammed ile telefonda görüştüğünü ve ‘başbakanın Doha’daki saldırıda bir Katarlı güvenlik görevlisinin öldürülmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu’ açıkladı. Açıklamaya göre Netanyahu ayrıca ‘İsrail’in Katar’ın egemenliğini bir daha ihlal etmeyi düşünmediğini’ belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı da Netanyahu’nun görüşmede saldırı için özür dilediğini duyurdu.'Hızlı ve koordineli yanıt' Başkanlık kararnamesi, aynı zamanda ABD savunma bakanının diğer üst düzey yetkililerle birlikte Katar devletiyle ‘dışarıdan bir saldırıya karşı hızlı ve koordineli bir yanıt verilmesini sağlamak amacıyla ortak acil durum planlamasını sürdürmesini’ öngörüyor.Eylül ayındaki İsrail saldırısı, Katar’ın son aylarda hedef alındığı tek olay değil. Haziran ayında İran da, Katar’daki ABD askeri üssüne füze saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer, saldırının Amerika’nın nükleer altyapılarına yönelik saldırılarına misilleme niteliğidiğinde olduğunu söyledi.Katar, Trump’ın Mayıs ayında yaptığı bölge turunda ziyaret ettiği üç Arap ülkesinden biri olmuştu. Ülke ayrıca ABD’ye bir 747 yolcu uçağı bağışlamıştı. Trump ise bu uçağı yeni Air Force One yapmak istediğini açıklamıştı.

