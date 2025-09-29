https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/son-dakika-netanyahudan-katara-doha-saldirisi-icin-ozur-1099768656.html
Netanyahu’dan Katar’a Doha saldırısı için özür
Netanyahu’dan Katar’a Doha saldırısı için özür
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısı nedeniyle Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani’den özür dilediği... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T19:51+0300
2025-09-29T19:51+0300
2025-09-29T19:51+0300
dünya
i̇srail
katar
hamas
benyamin netanyahu
özür
saldırı
doha
ortadoğu
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099688221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5806a11f5ace691da1bfa5f87e30acef.jpg
Bugün Beyaz Saray’da Netanyahu’yu kabul edecek ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar ile bir telefon görüşmesi yapacağı Amerikan basını tarafından bildirilmişti.Beyaz Saray’daki beklenen Trump-Netanyahu görüşmesi başladıktan sonra ise Netanyahu’ya yakın bir kaynak, özrün, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’daki görüşmesi sırasında gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede, Katar’dan teknik bir ekibin de Beyaz Saray’da bulunduğu da kaydedildi.Netanyahu’nun özrü, kaynağa göre ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan telefon görüşmesinde iletildi. Ne olmuştu?İsrail, 9 Eylül’de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey liderliğine karşı bir hava saldırısı düzenledi. Hedef alınanlar arasında Hamas'ın Doha’da müzakereler için bulunan üst düzey isimleri bulunuyordu.Katar, uzun süredir hem Gazze’deki insani yardım girişimlerinde hem de Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerde arabulucu rolü üstleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/donald-trumpin-gazze-savasini-bitirmek-icin-21-maddelik-plani-ne-1099767327.html
i̇srail
katar
doha
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099688221_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7ae9691d5c23513bf4f99e68c298fcf5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, katar, hamas, benyamin netanyahu, özür, saldırı, doha, ortadoğu, abd, gazze
i̇srail, katar, hamas, benyamin netanyahu, özür, saldırı, doha, ortadoğu, abd, gazze
Netanyahu’dan Katar’a Doha saldırısı için özür
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısı nedeniyle Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani’den özür dilediği bildirildi.
Bugün Beyaz Saray’da Netanyahu’yu kabul edecek ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar ile bir telefon görüşmesi yapacağı Amerikan basını tarafından bildirilmişti.
Beyaz Saray’daki beklenen Trump-Netanyahu görüşmesi başladıktan sonra ise Netanyahu’ya yakın bir kaynak, özrün, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’daki görüşmesi sırasında gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede, Katar’dan teknik bir ekibin de Beyaz Saray’da bulunduğu da kaydedildi.
Netanyahu’nun özrü, kaynağa göre ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan telefon görüşmesinde iletildi.
İsrail, 9 Eylül’de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey liderliğine karşı bir hava saldırısı düzenledi. Hedef alınanlar arasında Hamas'ın Doha’da müzakereler için bulunan üst düzey isimleri bulunuyordu.
Katar, uzun süredir hem Gazze’deki insani yardım girişimlerinde hem de Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerde arabulucu rolü üstleniyor.