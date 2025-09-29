https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/son-dakika-netanyahudan-katara-doha-saldirisi-icin-ozur-1099768656.html

Netanyahu’dan Katar’a Doha saldırısı için özür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısı nedeniyle Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani’den özür dilediği... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Bugün Beyaz Saray’da Netanyahu’yu kabul edecek ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar ile bir telefon görüşmesi yapacağı Amerikan basını tarafından bildirilmişti.Beyaz Saray’daki beklenen Trump-Netanyahu görüşmesi başladıktan sonra ise Netanyahu’ya yakın bir kaynak, özrün, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’daki görüşmesi sırasında gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede, Katar’dan teknik bir ekibin de Beyaz Saray’da bulunduğu da kaydedildi.Netanyahu’nun özrü, kaynağa göre ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan telefon görüşmesinde iletildi. Ne olmuştu?İsrail, 9 Eylül’de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey liderliğine karşı bir hava saldırısı düzenledi. Hedef alınanlar arasında Hamas'ın Doha’da müzakereler için bulunan üst düzey isimleri bulunuyordu.Katar, uzun süredir hem Gazze’deki insani yardım girişimlerinde hem de Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerde arabulucu rolü üstleniyor.

