Lavrov, BM Genel Kurulu'da konuştu: 'NATO sadece Rusya ve Çin’i kuşatma altına almıyor'

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Lavrov yaptığı konuşmada, NATO’nun yayılması hususunun Rusya ve Çin’i... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasından öne çıkanlar:‘NATO sadece Rusya ve Çin’i değil, tüm Avrasya’yı askeri kuşatma altına almaya çalışıyor’Lavrov konuşmasında, “NATO’nun yayılması sadece Rusya ve Çin’i tehdit etmekle kalmayıp, ittifak tüm Avrasya’yı askeri kuşatma altına almaya çalışıyor” dedi.Lavrov açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:‘Rusya, Batı’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nı olası bir senaryo olarak tartışmasından endişe duyuyor’Lavrov konuşmasında, “Rusya, AB ve NATO ülkelerinin bazı başkentlerinde iktidara gelen bazı siyasi figürlerin Üçüncü Dünya Savaşı’nı olası bir senaryo olarak ciddi şekilde tartışmalarından endişe duyuyor” dedi.Rus Bakan konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Rusya, NATO ülkelerine saldırı planlamıyor'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO ülkelerine saldırı planlamadığını ancak herhangi bir saldırıya kararlı bir şekilde karşılık verileceğini açıkladı.BM Genel Kurulu’nda konuşan Lavrov, NATO’nun hala genişlemeye devam ettiğini ve 'Sovyet liderlerin Doğu’ya bir santim bile ilerlememe garantilerine rağmen Rusya sınırlarına yaklaştığını' belirtti."Bunun yanı sıra, Rusya’nın sanki NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine saldırı planlıyormuş gibi suçlandığı ve aleyhinde güç kullanma tehditlerinin giderek arttığına tanık oluyoruz" diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu tür provokasyonları defalarca çürüttüğünü belirterek şu cümleleri kaydetti:'Putin'in önerisi, Rusya ile ABD’nin silahlanma yarışından kaçınmasına yardımcı olacak'Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) kapsamında yer alan merkezi nicelik sınırlamalarına anlaşmanın süresi dolduktan sonra bir yıl boyunca bağlı kalma önerisinin uygulanması, stratejik silahlanma yarışının önlenmesini sağlayacaktır" dedi.Bakan, “Bu teklifimizin hayata geçirilmesinin, stratejik silahlanma yarışının önlenmesi, füze ve nükleer alanda kabul edilebilir bir öngörülebilirlik düzeyinin korunması ve Rusya-Amerika ilişkilerinde genel atmosferin iyileştirilmesi için gerekli koşulları yaratacağına inanıyoruz” dedi.Lavrov, insanlığı yeni bir savaşa sürükleyebilecek risklerin önlenmesinde Rusya ve ABD’nin özel sorumluluğu olduğunu söyledi.Lavrov, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumundaki genel siyasi tartışmada yaptığı konuşmada, “Dünyadaki durumun sorumluluğu Rusya ve ABD’nin üzerindedir; insanlığı yeni bir savaşa sürükleyebilecek risklerin önlenmesi bu iki ülkenin özel görevidir” dedi.Lavrov konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:'İran'a karşı uluslararası yaptırımlar yasadışı'Lavrov, İran'a karşı uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya koyma girişimlerinin yasadışı olduğunu söyledi.Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin reformunu destekliyor'Lavrov konuşmasında, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin reformunu destekliyor ancak “kimseye karşı devrim çağrısı yapmıyor" cümlesinin altını çizdi.Lavrov, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:'Rusya’nın güvenliği ve hayati çıkarları sağlam şekilde garanti altına alınmalı'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna için güvenlik garantileri müzakerelerinin temelinin, Rusya’nın çıkarlarının ve Kiev kontrolündeki bölgelerde yaşayan Rusların ve Rusça konuşanların haklarının sağlanması olduğunu söyledi.Lavrov, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Rusya’nın güvenliği ve hayati çıkarları sağlam şekilde garanti altına alınmalıdır. Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerdeki Rus ve Rusça konuşanların hakları geri kazanılmalı ve tam olarak korunmalıdır. İşte bu temel üzerinde Ukrayna’nın güvenlik garantileri konusu görüşülebilir” dedi.Lavrov ayrıca, “Ne Kiev ne de onun Avrupalı sponsorları, içinde bulunulan kritik anın ciddiyetini kavrayıp dürüstçe müzakere etmeye hazır görünmüyor” diye ekledi.35'ten fazla görüşme yapıldıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlık ettiği Rus heyeti, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında hafta boyunca üç gün içinde 35’ten fazla görüşme gerçekleştirdi.Lavrov, BM Genel Kurulu kapsamında 13 ülkenin temsilcileri ve BRICS dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde önemli uluslararası meseleleri ele aldı.Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto ile bir araya geldi. Taraflar, ülkeleri arasındaki koordinasyonu derinleştirmenin yollarını değerlendirirken, egemen devletlere karşı güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Rus Bakan ayrıca Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Görüşmede, yıl sonunda yapılması planlanan Rusya-Hindistan zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Lavrov ve Jaishankar, Ukrayna ve Filistin’deki çatışmalar başta olmak üzere çeşitli küresel ve bölgesel meseleleri de değerlendirdi.Lavrov’un Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile yaptığı görüşmede ise 2026-2029 dönemini kapsayan dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare planı imzalandı. Ayrıca BM, BRICS ve G20 kapsamında gerçekleştirilecek ikili temasların takvimi ele alındı.BRICS dışişleri bakanları toplantısında ise Rusya ve Brezilya’nın dönem başkanlıkları sırasında önerilen girişimlerin hayata geçirilmesi konusu gündeme geldi. Bunlar arasında yeni bir yatırım platformunun oluşturulması ve BRICS içinde tahıl borsalarının başlatılması gibi fikirler yer aldı. Taraflar ayrıca küresel yönetişim sisteminin reformu ile barış ve güvenlik konularını da görüştü.Lavrov ayrıca Yemen Başkanlık Geçiş Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Yemen'deki durumun geleceği ve Filistin-İsrail çatışması ele alındı.Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile yaptığı görüşmede Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası’ndaki faaliyetlerinin Kuzey Kore’ye karşı kışkırtıcı nitelikte olduğunu belirtti ve tarafların karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa dönmesi gerektiğini vurguladı.Lavrov ayrıca Ürdün, Sudan, Nijerya, Burundi, Tayland, Singapur, Kamboçya ve Saint Vincent ve Grenadinler'den üst düzey yetkililerle de verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, brics, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, yemen