https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/romanya-cumhurbaskani-transdinyester-gagavuzya-modeliyle-moldovaya-dahil-olabilir-1099824845.html

Romanya Cumhurbaşkanı: Transdinyester, Gagavuzya modeliyle Moldova'ya dahil olabilir

Romanya Cumhurbaşkanı: Transdinyester, Gagavuzya modeliyle Moldova'ya dahil olabilir

Sputnik Türkiye

Moldova'da iktidarın aynen korunduğu seçimlerin ardından bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T15:11+0300

2025-10-01T15:11+0300

2025-10-01T15:11+0300

dünya

moldova

gagavuzya

transdinyester

ab

nicusor dan

romanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1c/1081191617_0:413:1200:1088_1920x0_80_0_0_eaa302517e823ff870e5ffc0980b9894.png

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Transdinyester'in Gagavuzya modelini uygulayarak Moldova'ya katılabileceğini belirtti.Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Transdinyester'in Moldova toprakları içinde Gagavuzya'yla aynı statüye olduğuna dikkat çekerek AB'ye uyarıda bulundu.Transdinyester'in Gagavuzya modelini izleyerek Moldova Cumhuriyeti içinde özerk bölge haline gelebileceğini kaydeden Dan, "AB, Moldova sınırları içinde bu tür özerk bölgeleri de kapsayan bir birlik sınırı düşünebilir" dedi.1990 yılında Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden 'de facto' bir cumhuriyet olan Transdinyester, BM üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmadı. Sadece Güney Osetya ve Abhazya tarafından tanındı.Nüfusunun yüzde 60'ı Rus ve Ukraynalı olan Transdinyester, henüz SSCB dağılmadan önce, Moldova'nın milliyetçilik dalgasıyla Romanya'ya katılma olasılığından endişe ederek Moldova'dan ayrılmayı talep etmişti.1992'de, Moldova hükümetinin sorunu güç kullanarak çözme girişimlerinin başarısız olmasının ardından, Transdinyester fiilen Kişinev'in kontrolü dışında bir bölge haline gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/zaharova-moldovada-muhalefete-karsi-diktatorce-bir-yildirma-politikasi-izleniyor-1099821685.html

moldova

gagavuzya

transdinyester

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, gagavuzya, transdinyester, ab, nicusor dan, romanya