Romanya Cumhurbaşkanı: Transdinyester, Gagavuzya modeliyle Moldova'ya dahil olabilir
© SputnikMoldova'nın ekonomik ablukası altındaki Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti
© Sputnik
Moldova'da iktidarın aynen korunduğu seçimlerin ardından bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.
Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Transdinyester'in Gagavuzya modelini uygulayarak Moldova'ya katılabileceğini belirtti.
Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Transdinyester'in Moldova toprakları içinde Gagavuzya'yla aynı statüye olduğuna dikkat çekerek AB'ye uyarıda bulundu.
Transdinyester'in Gagavuzya modelini izleyerek Moldova Cumhuriyeti içinde özerk bölge haline gelebileceğini kaydeden Dan, "AB, Moldova sınırları içinde bu tür özerk bölgeleri de kapsayan bir birlik sınırı düşünebilir" dedi.
1990 yılında Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden 'de facto' bir cumhuriyet olan Transdinyester, BM üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmadı. Sadece Güney Osetya ve Abhazya tarafından tanındı.
Nüfusunun yüzde 60'ı Rus ve Ukraynalı olan Transdinyester, henüz SSCB dağılmadan önce, Moldova'nın milliyetçilik dalgasıyla Romanya'ya katılma olasılığından endişe ederek Moldova'dan ayrılmayı talep etmişti.
1992'de, Moldova hükümetinin sorunu güç kullanarak çözme girişimlerinin başarısız olmasının ardından, Transdinyester fiilen Kişinev'in kontrolü dışında bir bölge haline gelmişti.
