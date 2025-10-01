Türkiye
Polonya’da menşei belirsiz bir İHA’nın daha düştüğü tespit edildi
Polonya’da menşei belirsiz bir İHA’nın daha düştüğü tespit edildi
Polonya’nın Plosnica bölgesinde, 10 Eylül olayından sonra bir insansız hava aracı (İHA) daha bulundu. 01.10.2025, Sputnik Türkiye
Varşova-Mazurya Voyvodalığı’nda, Dzialdowo yakınlarındaki Plosnica kasabasında, menşei belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi.Polonya radyosu RMF FM’nin haberine göre, İHA’nın durumu, 9-10 Eylül gecesi Polonya hava sahasına giren araçlardan biri olabileceğini gösteriyor.Radyonun aktardığına göre, İHA, bir çiftçinin mısır tarlasında çalışma yaparken bulduğu bir enkaz.Konuya ilişkin açıklama yapan askeri jandarma, menşei belirsiz bir hava objesinin bulunduğunu doğruladı. Elbląg’daki Askeri Jandarma Dairesi, bulunan İHA’nın yer aldığı bölgede incelemeler yürütüyor.
Varşova-Mazurya Voyvodalığı’nda, Dzialdowo yakınlarındaki Plosnica kasabasında, menşei belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi.
Polonya radyosu RMF FM’nin haberine göre, İHA’nın durumu, 9-10 Eylül gecesi Polonya hava sahasına giren araçlardan biri olabileceğini gösteriyor.
Radyonun aktardığına göre, İHA, bir çiftçinin mısır tarlasında çalışma yaparken bulduğu bir enkaz.
Konuya ilişkin açıklama yapan askeri jandarma, menşei belirsiz bir hava objesinin bulunduğunu doğruladı. Elbląg’daki Askeri Jandarma Dairesi, bulunan İHA’nın yer aldığı bölgede incelemeler yürütüyor.
