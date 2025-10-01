https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/polonyada-mensei-belirsiz-bir-ihanin-daha-dustugu-tespit-edildi-1099809056.html

Polonya’da menşei belirsiz bir İHA’nın daha düştüğü tespit edildi

Polonya’nın Plosnica bölgesinde, 10 Eylül olayından sonra bir insansız hava aracı (İHA) daha bulundu. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T01:12+0300

2025-10-01T01:12+0300

2025-10-01T01:09+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099414065_0:0:937:528_1920x0_80_0_0_e5467cc95cdd89062bb8fa3f95b7d0a4.png

Varşova-Mazurya Voyvodalığı’nda, Dzialdowo yakınlarındaki Plosnica kasabasında, menşei belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi.Polonya radyosu RMF FM’nin haberine göre, İHA’nın durumu, 9-10 Eylül gecesi Polonya hava sahasına giren araçlardan biri olabileceğini gösteriyor.Radyonun aktardığına göre, İHA, bir çiftçinin mısır tarlasında çalışma yaparken bulduğu bir enkaz.Konuya ilişkin açıklama yapan askeri jandarma, menşei belirsiz bir hava objesinin bulunduğunu doğruladı. Elbląg’daki Askeri Jandarma Dairesi, bulunan İHA’nın yer aldığı bölgede incelemeler yürütüyor.

polonya

varşova

2025

SON HABERLER

