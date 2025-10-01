https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/polonyada-mensei-belirsiz-bir-ihanin-daha-dustugu-tespit-edildi-1099809056.html
Polonya’da menşei belirsiz bir İHA’nın daha düştüğü tespit edildi
Polonya’da menşei belirsiz bir İHA’nın daha düştüğü tespit edildi
Sputnik Türkiye
Polonya’nın Plosnica bölgesinde, 10 Eylül olayından sonra bir insansız hava aracı (İHA) daha bulundu. 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T01:12+0300
2025-10-01T01:12+0300
2025-10-01T01:09+0300
dünya
polonya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
enkaz
varşova
jandarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099414065_0:0:937:528_1920x0_80_0_0_e5467cc95cdd89062bb8fa3f95b7d0a4.png
Varşova-Mazurya Voyvodalığı’nda, Dzialdowo yakınlarındaki Plosnica kasabasında, menşei belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi.Polonya radyosu RMF FM’nin haberine göre, İHA’nın durumu, 9-10 Eylül gecesi Polonya hava sahasına giren araçlardan biri olabileceğini gösteriyor.Radyonun aktardığına göre, İHA, bir çiftçinin mısır tarlasında çalışma yaparken bulduğu bir enkaz.Konuya ilişkin açıklama yapan askeri jandarma, menşei belirsiz bir hava objesinin bulunduğunu doğruladı. Elbląg’daki Askeri Jandarma Dairesi, bulunan İHA’nın yer aldığı bölgede incelemeler yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/polonya-savas-jetlerinin-havalanmasina-ragmen-hava-sahasi-ihlaline-dair-kanit-bulamadi-1099356674.html
polonya
varşova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099414065_39:0:795:567_1920x0_80_0_0_9271dc1f7bf810ecde30303a7835e96b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), enkaz, varşova, jandarma
polonya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), enkaz, varşova, jandarma
Polonya’da menşei belirsiz bir İHA’nın daha düştüğü tespit edildi
Polonya’nın Plosnica bölgesinde, 10 Eylül olayından sonra bir insansız hava aracı (İHA) daha bulundu.
Varşova-Mazurya Voyvodalığı’nda, Dzialdowo yakınlarındaki Plosnica kasabasında, menşei belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi.
Polonya radyosu RMF FM’nin haberine göre, İHA’nın durumu, 9-10 Eylül gecesi Polonya hava sahasına giren araçlardan biri olabileceğini gösteriyor.
Radyonun aktardığına göre, İHA, bir çiftçinin mısır tarlasında çalışma yaparken bulduğu bir enkaz.
Konuya ilişkin açıklama yapan askeri jandarma, menşei belirsiz bir hava objesinin bulunduğunu doğruladı. Elbląg’daki Askeri Jandarma Dairesi, bulunan İHA’nın yer aldığı bölgede incelemeler yürütüyor.