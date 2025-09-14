Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/polonya-savas-jetlerinin-havalanmasina-ragmen-hava-sahasi-ihlaline-dair-kanit-bulamadi-1099356674.html
Polonya, savaş jetlerinin havalanmasına rağmen hava sahası ihlaline dair kanıt bulamadı
Polonya, savaş jetlerinin havalanmasına rağmen hava sahası ihlaline dair kanıt bulamadı
Sputnik Türkiye
Son günlerde sınırlarının ihlal edildiğini sıklıkla öne süren Polonya, dün verilen alarma rağmen yine hiçbir kanıt ortaya koyamadı. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T15:29+0300
2025-09-14T15:29+0300
dünya
polonya
romanya
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099353053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4b2e5881e11e5366110b9c40e877d6b.jpg
Polonya Silahlı Kuvvetleri, savaş jetlerinin havalanmasına neden olan dünkü hava sahası ihlali iddiasına dair bir kanıt bulamadıklarını açıkladı.Polonya Harekat Komutanlığı, olası bir ihlalin radar göstergelerini doğrulamak için mevcut tüm sistemlerin kullanıldığını, ancak herhangi bir ihlalin doğrulanmadığını belirtti. Yetkililer, sinyallerin hava koşullarıyla bağlantılı olabileceğini savunarak, bir gün önce Romanya'da benzer bir olaya işaret etti.Dün Harekat Komutanlığı, Ukrayna sınırı yakınındaki sözde İHA faaliyetlerine yanıt olarak jetlerin havalandığını ve Polonya hava savunmasının yüksek alarma geçirildiğini, ancak birkaç saat sonra normale döndüğünü açıklamıştı.Hafta ortasında da Varşova, Rus İHA'larının sınırı geçerek Polonya topraklarındaki tesislere saldırdığını öne sürmüştü. Ancak Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını yanıtsız bırakırken iddiasını somutlaştıracak bir iddia da sunamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/rusya-polonya-iha-saldirisi-iddialari-hakkinda-istisarelere-hazir-degil-1099350371.html
polonya
romanya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099353053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2a92f31e82d03ae655b6ca14cd23a80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonya, romanya, ukrayna, rusya
polonya, romanya, ukrayna, rusya

Polonya, savaş jetlerinin havalanmasına rağmen hava sahası ihlaline dair kanıt bulamadı

15:29 14.09.2025
© AP Photo / Senior Airman Joseph BarronUn caza F-35 estadounidense (archivo)
Un caza F-35 estadounidense (archivo) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Senior Airman Joseph Barron
Abone ol
Son günlerde sınırlarının ihlal edildiğini sıklıkla öne süren Polonya, dün verilen alarma rağmen yine hiçbir kanıt ortaya koyamadı.
Polonya Silahlı Kuvvetleri, savaş jetlerinin havalanmasına neden olan dünkü hava sahası ihlali iddiasına dair bir kanıt bulamadıklarını açıkladı.

Polonya Harekat Komutanlığı, olası bir ihlalin radar göstergelerini doğrulamak için mevcut tüm sistemlerin kullanıldığını, ancak herhangi bir ihlalin doğrulanmadığını belirtti.

Yetkililer, sinyallerin hava koşullarıyla bağlantılı olabileceğini savunarak, bir gün önce Romanya'da benzer bir olaya işaret etti.

Dün Harekat Komutanlığı, Ukrayna sınırı yakınındaki sözde İHA faaliyetlerine yanıt olarak jetlerin havalandığını ve Polonya hava savunmasının yüksek alarma geçirildiğini, ancak birkaç saat sonra normale döndüğünü açıklamıştı.

Hafta ortasında da Varşova, Rus İHA'larının sınırı geçerek Polonya topraklarındaki tesislere saldırdığını öne sürmüştü. Ancak Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını yanıtsız bırakırken iddiasını somutlaştıracak bir iddia da sunamamıştı.
Firefighters and territorial defence officers stand close to the destroyed roof of a house after drones violated Polish airspace in Wyryki near Lublin, Poland, Thursday, Sept. 11, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
DÜNYA
Rusya: Polonya, İHA saldırısı iddiaları hakkında istişarelere hazır değil
12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала