Polonya, savaş jetlerinin havalanmasına rağmen hava sahası ihlaline dair kanıt bulamadı

Son günlerde sınırlarının ihlal edildiğini sıklıkla öne süren Polonya, dün verilen alarma rağmen yine hiçbir kanıt ortaya koyamadı. 14.09.2025, Sputnik Türkiye

Polonya Silahlı Kuvvetleri, savaş jetlerinin havalanmasına neden olan dünkü hava sahası ihlali iddiasına dair bir kanıt bulamadıklarını açıkladı.Polonya Harekat Komutanlığı, olası bir ihlalin radar göstergelerini doğrulamak için mevcut tüm sistemlerin kullanıldığını, ancak herhangi bir ihlalin doğrulanmadığını belirtti. Yetkililer, sinyallerin hava koşullarıyla bağlantılı olabileceğini savunarak, bir gün önce Romanya'da benzer bir olaya işaret etti.Dün Harekat Komutanlığı, Ukrayna sınırı yakınındaki sözde İHA faaliyetlerine yanıt olarak jetlerin havalandığını ve Polonya hava savunmasının yüksek alarma geçirildiğini, ancak birkaç saat sonra normale döndüğünü açıklamıştı.Hafta ortasında da Varşova, Rus İHA'larının sınırı geçerek Polonya topraklarındaki tesislere saldırdığını öne sürmüştü. Ancak Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını yanıtsız bırakırken iddiasını somutlaştıracak bir iddia da sunamamıştı.

