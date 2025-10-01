Pentagon, Trident denizaltından fırlatılan balistik füzeleri üretimi için yaklaşık 650 milyon dolarlık sözleşme verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/pentagon-trident-denizaltindan-firlatilan-balistik-fuzeleri-uretimi-icin-yaklasik-650-milyon-1099809482.html
ABD Savaş Bakanlığı, Lockheed Martin'e Trident denizaltından fırlatılan balistik füzeleri üretmesi için yaklaşık 650 milyon dolarlık bir sözleşme verdiğini duyurdu.Pentagon yaptığı açıklamada, "Titusville, Florida merkezli Lockheed Martin Space, Trident II (D5) füze üretimi ve konuşlandırılmış sistem desteği için daha önce imzalanmış ve duyurulan fiyatlandırılmamış bir sözleşmeye 647 milyon 69 bin 302 ABD doları tutarında hibrit, sabit fiyatlı teşvik ücreti, maliyet artı teşvik ücreti ve maliyet artı sabit ücretli sözleşme değişikliği (PZ0001) ile ödüllendiriliyor. Sözleşmede, kullanılması halinde tutarı 745 milyon 678 bin 290 ABD dolarına çıkarabilecek isteğe bağlı kalemler yer alıyor" dedi.Sözleşme ayrıca İngiltere'ye olası satışı da içeriyor. Çalışmaların 30 Eylül 2030 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.
