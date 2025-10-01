Türkiye
Sputnik Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 48 HIMARS sisteminin 705 milyon dolarlık potansiyel satışını onayladı
Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 48 HIMARS sisteminin 705 milyon dolarlık potansiyel satışını onayladı
Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 48 HIMARS sisteminin 705 milyon dolarlık potansiyel satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya hükümetine 48 adet M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve ilgili ekipmanın 705 milyon dolara...
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avustralya hükümetine 48 adet M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve ilgili ekipmanın 705 milyon dolara satılmasını onayladığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı bir basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Açıklamaya göre Canberra, HIMARS sistemlerinin yanı sıra M1084A2 HIMARS ikmal araçları, M1095 römorkları, Düşük Maliyetli Azaltılmış Menzilli Eğitim Roketi (LCRRPR) podları, interkom sistemleri, radyo ve haberleşme montajları ile yedek parça ve hizmetlerin satın alınmasını da talep etti.Açıklamada, tedarikin ana yüklenicilerinin Lockheed Martin, L3Harris Corporation, Leonardo DRS ve Oshkosh Corporation olacağı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya hükümetine 48 adet M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve ilgili ekipmanın 705 milyon dolara satılmasını onayladı.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avustralya hükümetine 48 adet M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve ilgili ekipmanın 705 milyon dolara satılmasını onayladığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı bir basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Dışişleri Bakanlığı, Avustralya Hükümeti'ne tahmini maliyeti 705 milyon dolar olan M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri ve ilgili ekipmanların olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı. Avustralya Hükümeti, kırk sekiz (48) adet M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) satın almak için talepte bulundu."
Açıklamaya göre Canberra, HIMARS sistemlerinin yanı sıra M1084A2 HIMARS ikmal araçları, M1095 römorkları, Düşük Maliyetli Azaltılmış Menzilli Eğitim Roketi (LCRRPR) podları, interkom sistemleri, radyo ve haberleşme montajları ile yedek parça ve hizmetlerin satın alınmasını da talep etti.
Açıklamada, tedarikin ana yüklenicilerinin Lockheed Martin, L3Harris Corporation, Leonardo DRS ve Oshkosh Corporation olacağı belirtildi.
