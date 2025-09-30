Türkiye
ABD onlarca tanker ve savaş uçağını Orta Doğu'ya sevk etti
ABD onlarca tanker ve savaş uçağını Orta Doğu'ya sevk etti
ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını artırıyor. Onlarca savaş uçağıyla yakıt ikmal (tanker) uçakları, Katar'da bulunan en büyük Amerikan hava üssüne...
ABD, onlarca savaş ve tanker uçağını Katar’daki hava üssüne sevk ederek Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirdi.Bölgedeki hareketlilik, İsrail ve İran arasında yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. ABD’nin sevkiyatının, İran’ın nükleer altyapısına yönelik olası operasyon hazırlıkları kapsamında yapıldığı değerlendiriliyor.Beyaz Saray yönetiminin bölgeye yönelik adımları sürerken, İran’ın son B-2 bombardıman saldırısında hedef alınan bazı nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı iddia edildi.ABD kamuoyunda ise, Amerikan güçlerini kapsayacak daha geniş çaplı bir Orta Doğu savaşına destek verilip verilmeyeceği tartışılıyor.
ABD onlarca tanker ve savaş uçağını Orta Doğu'ya sevk etti

23:32 30.09.2025
ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırıyor. Onlarca savaş uçağıyla yakıt ikmal (tanker) uçakları, Katar’da bulunan en büyük Amerikan hava üssüne konuşlandırıldı.
ABD, onlarca savaş ve tanker uçağını Katar’daki hava üssüne sevk ederek Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirdi.
Bölgedeki hareketlilik, İsrail ve İran arasında yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. ABD’nin sevkiyatının, İran’ın nükleer altyapısına yönelik olası operasyon hazırlıkları kapsamında yapıldığı değerlendiriliyor.
Beyaz Saray yönetiminin bölgeye yönelik adımları sürerken, İran’ın son B-2 bombardıman saldırısında hedef alınan bazı nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı iddia edildi.
ABD kamuoyunda ise, Amerikan güçlerini kapsayacak daha geniş çaplı bir Orta Doğu savaşına destek verilip verilmeyeceği tartışılıyor.
