https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/muskin-abonelik-iptali-cagrisi-cocuklarinizin-sagligi-icin-yapin-1099829464.html
Musk’ın abonelik iptali çağrısı: 'Çocuklarınızın sağlığı için yapın'
Musk’ın abonelik iptali çağrısı: 'Çocuklarınızın sağlığı için yapın'
Sputnik Türkiye
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Netflix aboneliklerinin iptal edilmesi yönündeki çağrısının ardından şirketin hisseleri Çarşamba sabahı yüzde 2 düşüş... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T18:37+0300
2025-10-01T18:37+0300
2025-10-01T18:39+0300
dünya
elon musk
çocuklar
sosyal medya
sosyal güvenlik
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya akımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094105580_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5b4957d4f754ff96acfc81552f086439.png
Milyarder iş insanı, Netflix’in içeriklerinde çocuklara 'trans ideolojisi' dayattığını savunarak özellikle Dead End: Paranormal Park isimli animasyon dizisini hedef aldı. Elon Musk, sosyal medya paylaşımında “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” ifadelerini kullandı. Musk, ayrıca platformda 'Netflix iptallerinin arttığı' yönündeki paylaşımları da destekledi.Musk'ın çağrısının ardından Netflix hisselerinde Çarşamba günü yüzde 2 düşüş yaşandığı öğrenildi.Dead End: Paranormal Park dizisinin konusu ne?Netflix'te yayınlanan dizi iki gençle (Barney ve Norma) konuşan köpek Pugsley’nin, paranormal olaylarla dolu bir eğlence parkında yaşadığı maceraları anlatıyor. Hikayenin merkezinde yer alan Barney, trans bir genç olarak kimliğini bulma sürecinde izleyiciyle buluşuyor. Onun en yakın arkadaşı Norma, sosyal açıdan içine kapanık yapısıyla karakter çeşitliliğini yansıtıyor. Bu ikiliye eşlik eden Pugsley ise konuşabilme yeteneğine sahip sevimli bir köpek olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/elon-muskin-babasi-errol-musk-cocuklara-cinsel-istismarda-bulunmakla-suclandi-1099628278.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094105580_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d92d74d00cb9f868f06fcb565fc6c5c4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, çocuklar, sosyal medya, sosyal güvenlik, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
elon musk, çocuklar, sosyal medya, sosyal güvenlik, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
Musk’ın abonelik iptali çağrısı: 'Çocuklarınızın sağlığı için yapın'
18:37 01.10.2025 (güncellendi: 18:39 01.10.2025)
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Netflix aboneliklerinin iptal edilmesi yönündeki çağrısının ardından şirketin hisseleri Çarşamba sabahı yüzde 2 düşüş yaşadı.
Milyarder iş insanı, Netflix’in içeriklerinde çocuklara 'trans ideolojisi' dayattığını savunarak özellikle Dead End: Paranormal Park isimli animasyon dizisini hedef aldı.
Elon Musk, sosyal medya paylaşımında “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” ifadelerini kullandı. Musk, ayrıca platformda 'Netflix iptallerinin arttığı' yönündeki paylaşımları da destekledi.
Musk'ın çağrısının ardından Netflix hisselerinde Çarşamba günü yüzde 2 düşüş yaşandığı öğrenildi.
Dead End: Paranormal Park dizisinin konusu ne?
Netflix'te yayınlanan dizi iki gençle (Barney ve Norma) konuşan köpek Pugsley’nin, paranormal olaylarla dolu bir eğlence parkında yaşadığı maceraları anlatıyor. Hikayenin merkezinde yer alan Barney, trans bir genç olarak kimliğini bulma sürecinde izleyiciyle buluşuyor. Onun en yakın arkadaşı Norma, sosyal açıdan içine kapanık yapısıyla karakter çeşitliliğini yansıtıyor. Bu ikiliye eşlik eden Pugsley ise konuşabilme yeteneğine sahip sevimli bir köpek olarak öne çıkıyor.