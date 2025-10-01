https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/muskin-abonelik-iptali-cagrisi-cocuklarinizin-sagligi-icin-yapin-1099829464.html

Musk’ın abonelik iptali çağrısı: 'Çocuklarınızın sağlığı için yapın'

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Netflix aboneliklerinin iptal edilmesi yönündeki çağrısının ardından şirketin hisseleri Çarşamba sabahı yüzde 2 düşüş... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T18:37+0300

2025-10-01T18:37+0300

2025-10-01T18:39+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094105580_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5b4957d4f754ff96acfc81552f086439.png

Milyarder iş insanı, Netflix’in içeriklerinde çocuklara 'trans ideolojisi' dayattığını savunarak özellikle Dead End: Paranormal Park isimli animasyon dizisini hedef aldı. Elon Musk, sosyal medya paylaşımında “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” ifadelerini kullandı. Musk, ayrıca platformda 'Netflix iptallerinin arttığı' yönündeki paylaşımları da destekledi.Musk'ın çağrısının ardından Netflix hisselerinde Çarşamba günü yüzde 2 düşüş yaşandığı öğrenildi.Dead End: Paranormal Park dizisinin konusu ne?Netflix'te yayınlanan dizi iki gençle (Barney ve Norma) konuşan köpek Pugsley’nin, paranormal olaylarla dolu bir eğlence parkında yaşadığı maceraları anlatıyor. Hikayenin merkezinde yer alan Barney, trans bir genç olarak kimliğini bulma sürecinde izleyiciyle buluşuyor. Onun en yakın arkadaşı Norma, sosyal açıdan içine kapanık yapısıyla karakter çeşitliliğini yansıtıyor. Bu ikiliye eşlik eden Pugsley ise konuşabilme yeteneğine sahip sevimli bir köpek olarak öne çıkıyor.

