Elon Musk'ın Babası Errol Musk, çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlandı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, aralarında üvey çocuklarının da bulunduğu beş çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla gündemde.

New York Times tarafından yayımlanan araştırmaya göre, Errol Musk, hem Güney Afrika’da hem de California’da en az beş çocuğa ve üvey çocuğa yönelik cinsel istismar ile suçlanıyor. Suçlamalar arasında 1993 yılında dört yaşındaki üvey kızına yönelik istismar iddiası ve 2023’te küçük yaştaki oğluna yönelik taciz şikâyeti bulunuyor.İddialar polis ve mahkeme kayıtlarındaHaberde, polis dosyaları, mahkeme belgeleri, aile bireyleriyle yapılan görüşmeler ve sosyal hizmet raporlarına dayandırılan suçlamalar detaylandırıldı. En eski kayıt, 1993’te üvey kızının ailesine yaptığı şikâyete uzanıyor. Daha yakın tarihli iddia ise 2023’te bir sosyal hizmet uzmanı ve aile üyelerinin devreye girdiği olayla ilgili.Errol Musk suçlamaları reddediyorGüney Afrikalı iş insanı Errol Musk, hakkındaki iddiaları “aşırı düzeyde saçmalık” olarak nitelendirerek reddetti. Musk, ailesinin çocukları yönlendirerek yalan söylettiğini öne sürdü. Ayrıca Elon Musk ile aralarının “çok yakın” olduğunu da savundu.Elon Musk ve babası arasındaki kopuşElon Musk, babasıyla yıllardır görüşmüyor. 2017’de Rolling Stone’a verdiği röportajda, babasını “hayal edilebilecek her türlü kötülüğü yapmış korkunç bir insan” olarak tanımlamıştı. 2023’te yayımlanan biyografisinde de babasıyla iletişim halinde olmadığını belirtmiş, birlikte yaşadığı dönemi “zihinsel işkence” olarak nitelendirmişti.

