Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak
06:40 01.10.2025 (güncellendi: 06:44 01.10.2025)
Meteoroloji'nin 1 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşerken güney bölgelerde termometreler 30 dereceyi zorlayacak. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve kuzeyi ile Hatay'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normallerin altında kalarak düşecek. Güney bölgelerde ise mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yer yer 30 derecenin üstüne çıkacak.
Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
BURSA 22°C – Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 24°C – Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C – Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 21°C – Parçalı bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR 20°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C – Az bulutlu
MUĞLA 26°C – Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA 32°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 32°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 25°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 22°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 19°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
KARS 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 24°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 30°C – Az bulutlu
GAZİANTEP 29°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 27°C – Az bulutlu
SİİRT 28°C – Az bulutlu