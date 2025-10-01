https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/meteorolojiden-uc-bolge-ici-saganak-uyarisi-guneyde-sicakliklar-30-dereceyi-zorlayacak-1099809833.html

Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak

1 Ekim Çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve kuzeyinde, Hatay’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normallerin altında kalarak düşecek. Güney bölgelerde ise mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yer yer 30 derecenin üstüne çıkacak. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

SON HABERLER

