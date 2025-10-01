Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/meteorolojiden-uc-bolge-ici-saganak-uyarisi-guneyde-sicakliklar-30-dereceyi-zorlayacak-1099809833.html
Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak
Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak
Sputnik Türkiye
1 Ekim Çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve kuzeyinde, Hatay’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak.
2025-10-01T06:40+0300
2025-10-01T06:44+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
bugün hava durumu
ankara hava durumu
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098307409_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_2333ea927ed1bdba43ce1df7723e62d5.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normallerin altında kalarak düşecek. Güney bölgelerde ise mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yer yer 30 derecenin üstüne çıkacak. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/ayda-nukleer-enerjili-koy-kuracaklar-nasa-duyurdu-1099781527.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098307409_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_82e4cddf1bbeba87a6bd01293771c72b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1 ekim hava durumu, meteoroloji sağanak uyarısı, karadeniz kuvvetli yağış, i̇ç anadolu yağışlı hava, hatay sağanak yağmur, bursa hava durumu 22 derece, i̇stanbul hava durumu parçalı bulutlu, i̇zmir hava durumu 26 derece, antalya hava durumu 32 derece, erzurum yağış tahmini
1 ekim hava durumu, meteoroloji sağanak uyarısı, karadeniz kuvvetli yağış, i̇ç anadolu yağışlı hava, hatay sağanak yağmur, bursa hava durumu 22 derece, i̇stanbul hava durumu parçalı bulutlu, i̇zmir hava durumu 26 derece, antalya hava durumu 32 derece, erzurum yağış tahmini

Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak

06:40 01.10.2025 (güncellendi: 06:44 01.10.2025)
© AAMeteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak
Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin 1 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşerken güney bölgelerde termometreler 30 dereceyi zorlayacak. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve kuzeyi ile Hatay'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normallerin altında kalarak düşecek. Güney bölgelerde ise mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yer yer 30 derecenin üstüne çıkacak.
Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

BURSA 22°C – Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 24°C – Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C – Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 21°C – Parçalı bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR 20°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C – Az bulutlu
MUĞLA 26°C – Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 32°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 32°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 25°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 22°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
KARS 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 24°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 30°C – Az bulutlu
GAZİANTEP 29°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 27°C – Az bulutlu
SİİRT 28°C – Az bulutlu
Ay'da nükleer enerjili köy kuracaklar: NASA'nın direktörü duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
YAŞAM
Ay'da nükleer enerjili köy kuracaklar: NASA duyurdu
Dün, 10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала