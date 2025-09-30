https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/ayda-nukleer-enerjili-koy-kuracaklar-nasa-duyurdu-1099781527.html

Ay'da nükleer enerjili köy kuracaklar: NASA duyurdu

ABD Ulaştırma Bakanı ve NASA'nın patronu Sean Duffy, dün Avustralya'da katıldığı katıldığı 2025 Uluslararası Havacılık Kongresi’nde (IAC) dikkat çeken... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), Kanada Uzay Ajansı (CSA), Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) temsilcileri, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Sydney’de düzenlenen 2025 Uluslararası Havacılık Kongresi’nde (IAC) uzay programları hakkında bilgi verdi. ABD Ulaştırma Bakanı ve NASA yöneticisi Sean Duffy, Dünya'nın uydusu Ay'da yapmayı planladıkları "köy" hakkında açıklamalarda bulundu. 2035 itibariyle Ay'da "nükleer enerjili bir köy" kurmayı hedeflediklerini belirten Duffy şu açıklamayı yaptı:Duffy, uzayda '10 yıl sonrasında başarının ne olacağı?' sorusunu ise “Ay’da sürdürülebilir insan yaşamı" cevabını verdi.ABD Ulaştırma Bakanı Duffy ayrıca şu açıklamayı yaptı:ABD'nin Artesmis programında ne var?2026 Şubat ayında gerçekleşecek Artemis II görevi sırasında astronotlar, insanları Ay’a taşıyacak olan Space Launch System roketini ve Orion uzay aracını test edecek.Artemis 2 ekibi, 9 bin 200 kilometre giderek 10 gün boyunca araçtaki sistemleri deneyecek ve vücutlarının tepkilerine dair veriler toplayacak, ardından Dünya’ya geri dönecek.NASA'nın 2027'de yapacağı Artemis 3 görevinde ise iki astronot, Ay’ın güney kutbu yakınlarında bir noktaya iniş yapmayı planlıyor. Apollo görevlerinde astronotlar Ay yüzeyinde en fazla 22 saat kalmışken, Artemis III kapsamında astronotların Ay’da yaklaşık yedi gün yaşamaları gerekecek. Güney Kutbu çevresinde toplayacakları jeoloji ve çevre koşullarına dair veriler, Ay’da kalıcı bir üs kurma hedefi için kullanılacak.Ay'da kurulacak nükleer reaktörü Ağustos'ta açıklamıştıAğustos ayında Sean Duffy, ABD’nin Ay’a kurulacak nükleer reaktör için bir direktif yayımladı. Bunun ardından NASA, şirketlere reaktör yapımıyla ilgilenip ilgilenmediklerini bildirmeleri için bir Bilgi Talep Çağrısı'nda (RFI) bulundu.Fission Surface Power System adı verilen bu reaktörün, 15 tondan daha hafif olması ve 100 kWe güç üretebilmesi gerekiyor.

