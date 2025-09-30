https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/son-dakika-haberler-gazzeye-son-2-gun-kuresel-sumud-filosu-nerede-bu-sefer-ablukayi-kiracagiz-1099787428.html

Küresel Sumud Filosu için Gazze’ye son 2 gün: ‘Bu sefer ablukayı kıracağız'

Küresel Sumud Filosu için Gazze’ye son 2 gün: ‘Bu sefer ablukayı kıracağız'

Sputnik Türkiye

İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan ve şu anda yaklaşık 46 saatlik mesafede. Sputnik’e konuşan filodaki Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu, ‘bu kez ablukayı kırma konusunda umutluyuz’ dedi. Küresel Sumud Filosu’nda son durum…

2025-09-30T13:32+0300

2025-09-30T13:32+0300

2025-09-30T13:32+0300

dünya

sumud filosu

nerede

gazze

abluka

i̇srail

türkiye

gideon sa'ar

haberler

küresel sumud filosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099786862_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_84dd6510e816ba83be5bc5f221084ba1.jpg

Küresel Sumud Filosu, resmi internet sitesindeki takip sistemine göre şu an 45 tekneyle birlikte Girit-Kıbrıs Adası-Mısır üçgeninde seyrine devam ediyor.Şimdiye kadar Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan çeşitle tekneler İsrail tarafından durduruldu. Tekneler drone ve kimyasal gaz saldırılarına maruz kaldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu filo için de “İsrail, gemilerin çatışma bölgesine girmesine izin vermeyecek” dedi.İspanya, İtalya ve Türkiye’den askeri destekBu kez gemiye eşlik etmek için donanma gemileri devreye sokuldu. ‘İsrail’in korsanlığına son verebilirsiniz’Filoya Türkiye’den katılan aktivistlerden Hüsamettin Eyüboğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Her gün başka bir problemle karşılaşıyoruz. Fakat buna rağmen ekip çok sağlam. Herkes çok zinde, çok kararlı. Gazze'ye ulaşmak ve bu ablukayı kırmak için bu sefer çok daha umutluyuz” dedi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sumud-filosu-gazzeye-ilerliyor-israilin-mudahale-ettigi-kirmizi-bolgeyeazkaldi-1099767606.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küresel sumud filosu, nerede, takip, sumud filosu, i̇srail, savaş gemisi, i̇talya, türkiye, msb, türkiye sumud filosu, takip