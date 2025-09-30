Türkiye
Dünya haritası
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Küresel Sumud Filosu için Gazze’ye son 2 gün: ‘Bu sefer ablukayı kıracağız'
Küresel Sumud Filosu için Gazze’ye son 2 gün: ‘Bu sefer ablukayı kıracağız'
Sputnik Türkiye
İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan ve şu anda yaklaşık 46 saatlik mesafede. Sputnik’e konuşan filodaki Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu, ‘bu kez ablukayı kırma konusunda umutluyuz’ dedi. Küresel Sumud Filosu’nda son durum…
2025-09-30T13:32+0300
2025-09-30T13:32+0300
Küresel Sumud Filosu, resmi internet sitesindeki takip sistemine göre şu an 45 tekneyle birlikte Girit-Kıbrıs Adası-Mısır üçgeninde seyrine devam ediyor.Şimdiye kadar Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan çeşitle tekneler İsrail tarafından durduruldu. Tekneler drone ve kimyasal gaz saldırılarına maruz kaldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu filo için de “İsrail, gemilerin çatışma bölgesine girmesine izin vermeyecek” dedi.İspanya, İtalya ve Türkiye’den askeri destekBu kez gemiye eşlik etmek için donanma gemileri devreye sokuldu. ‘İsrail’in korsanlığına son verebilirsiniz’Filoya Türkiye’den katılan aktivistlerden Hüsamettin Eyüboğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Her gün başka bir problemle karşılaşıyoruz. Fakat buna rağmen ekip çok sağlam. Herkes çok zinde, çok kararlı. Gazze'ye ulaşmak ve bu ablukayı kırmak için bu sefer çok daha umutluyuz” dedi ve ekledi:
Küresel Sumud Filosu için Gazze’ye son 2 gün: ‘Bu sefer ablukayı kıracağız'

13:32 30.09.2025
Küresel Sumud Filosu
Küresel Sumud Filosu
Özel
İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan ve şu anda yaklaşık 46 saatlik mesafede. Sputnik’e konuşan filodaki Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu, ‘bu kez ablukayı kırma konusunda umutluyuz’ dedi. Küresel Sumud Filosu’nda son durum.
Küresel Sumud Filosu, resmi internet sitesindeki takip sistemine göre şu an 45 tekneyle birlikte Girit-Kıbrıs Adası-Mısır üçgeninde seyrine devam ediyor.
30 Eylül TSİ ile 12.30 itibarıyla Gazze’ye yaklaşık 300 deniz mili uzaklıkta bulunan filonun tekneleri, içindeki Türkiye, İspanya, Yunanistan, Fransa, İtalya, Meksika, Malezya, Kanada ve Mısır gibi ülkelerden gönüllülerle yoluna devam ediyor.
Global Sumud Flotilla Tracker
Global Sumud Flotilla Tracker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
Global Sumud Flotilla Tracker
© Fotoğraf : Global Sumud Flotilla Tracker
Şimdiye kadar Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan çeşitle tekneler İsrail tarafından durduruldu. Tekneler drone ve kimyasal gaz saldırılarına maruz kaldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu filo için de “İsrail, gemilerin çatışma bölgesine girmesine izin vermeyecek” dedi.

İspanya, İtalya ve Türkiye’den askeri destek

Bu kez gemiye eşlik etmek için donanma gemileri devreye sokuldu.
İspanya, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek ve temel yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla bir savaş gemisini yardım filosuna dahil ederek 'İsrail’in ablukasına meydan okuyacağını' bildirdi. Şu anda Akdeniz’de ilerleyen gemide 46 personel ve 4 doktor var.
İtalya ise kurtarma operasyonları için çok amaçlı bir fırkateyn gönderdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto “Uluslararası hukuka uygun, şiddet içermeyen protestolar korunmalıdır” dedi.
Bugün Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) bir açıklama yaparak Sumud Filosu’nun güvenliğini yakından takip ettiklerini kaydetti. Bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, ihtiyaç halinde yardım görevlerine destek vermeye hazır olduğu belirtildi.
Hüsemetten Eyüboğlu /Sumud Filosu
Hüsemetten Eyüboğlu /Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
Hüsemetten Eyüboğlu /Sumud Filosu

‘İsrail’in korsanlığına son verebilirsiniz’

Filoya Türkiye’den katılan aktivistlerden Hüsamettin Eyüboğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Her gün başka bir problemle karşılaşıyoruz. Fakat buna rağmen ekip çok sağlam. Herkes çok zinde, çok kararlı. Gazze'ye ulaşmak ve bu ablukayı kırmak için bu sefer çok daha umutluyuz” dedi ve ekledi:

Dünyanın ve özgür insanlarının umutlarını Gazze’deki kardeşlerimize götürüyoruz. Çünkü Gazze, dünyaya umudu ve barışı tekrar öğretti. Gazze'ye çok büyük borcumuz var. O yüzden bütün dünyadan ve dünya liderlerinden şunu istirham ediyoruz, açık denizleri güvenli hale getirin. Bu sizin yanı sıra sorumluluğunuz açık denizleri güvenli hale getirdiğinizde ulaşılamayacak bir nokta yok. Israil'in işgalciliğine ve korsanlığına son verebilirsiniz. Bugün buna çok yakınız. Bugün bundan bu büyük ablukadan kurtulmaya çok yakınız. O yüzden halklarımızın ve milletlerimizin sesine kulak verin.

Sumud Filosu Gazze'ye ilerliyor
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Sumud Filosu Gazze’ye ilerliyor: ‘İsrail’in müdahale ettiği kırmızı bölgeye az kaldı’
Dün, 19:21
