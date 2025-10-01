https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kremlin-putinin-valday-konusmasini-tum-dunya-merakla-bekliyor-1099822113.html

Kremlin: Putin'in Valday konuşmasını tüm dünya merakla bekliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Valday'da yapacağı konuşmanın zengin içerikli olacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konuşmayı tüm dünyanın merakla... 01.10.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü oturumlarında, anlık duruma bağlı olmayan kavramsal konuşmalar yaptığına dikkat çekti.Putin’in Valday’da yapacağı konuşmanın içeriğinin zengin olacağını kaydeden Peskov, bu konuşmanın geleneksel olarak tüm dünyada merakla beklendiğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, böyle bir görüşme için hazırlık çalışmalarının ancak uzman düzeyinde yapılabileceğini kaydetti.Peskov'un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

