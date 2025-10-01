Türkiye
Kremlin: Putin'in Valday konuşmasını tüm dünya merakla bekliyor
Kremlin: Putin'in Valday konuşmasını tüm dünya merakla bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Valday'da yapacağı konuşmanın zengin içerikli olacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konuşmayı tüm dünyanın merakla... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
valday
valday tartışma kulübü
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü oturumlarında, anlık duruma bağlı olmayan kavramsal konuşmalar yaptığına dikkat çekti.Putin’in Valday’da yapacağı konuşmanın içeriğinin zengin olacağını kaydeden Peskov, bu konuşmanın geleneksel olarak tüm dünyada merakla beklendiğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, böyle bir görüşme için hazırlık çalışmalarının ancak uzman düzeyinde yapılabileceğini kaydetti.Peskov'un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, valday, valday tartışma kulübü
13:10 01.10.2025 (güncellendi: 13:45 01.10.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Valday'da yapacağı konuşmanın zengin içerikli olacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konuşmayı tüm dünyanın merakla beklediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü oturumlarında, anlık duruma bağlı olmayan kavramsal konuşmalar yaptığına dikkat çekti.
Putin’in Valday’da yapacağı konuşmanın içeriğinin zengin olacağını kaydeden Peskov, bu konuşmanın geleneksel olarak tüm dünyada merakla beklendiğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, böyle bir görüşme için hazırlık çalışmalarının ancak uzman düzeyinde yapılabileceğini kaydetti.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümü için Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmeleri gerektiğini dile getirmişti.

Peskov'un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Rusya, Ukrayna krizini diplomatik müzakereler ve siyasi temaslar yoluyla çözmeye açık.
Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bir mola oluştu.
Kiev, Moskova'nın taslak muhtıralara ve üç çalışma grubu önerisine yanıt vermekte yavaş davranıyor.
Trump'ın tüm açıklamaları Moskova'da yakından inceleniyor.
Rusya, barışın tam destekçisi olmaya devam ederken, silahlı kuvvetlerini mümkün olan her şekilde güçlendirmeyi tercih ediyor.
Rus varlıklarına yasadışı yollardan el koymaya çalışan ülke ve kişiler hesaba çekilecek.
Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından 2 milyar evro'yu Ukrayna'ya verme planı, mülkiyet dokunulmazlığı ilkesine olan güveni sarsıyor.
Putin, bugün Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir toplantı düzenleyecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmişti. AB'nin yalnızca özel fonları değil, aynı zamanda Rusya'nın devlet varlıklarını da hedef aldığı kaydedilmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına misilleme yapacağını açıklamıştı. Lavrov, Rusya'nın ayrıca Batı ülkelerinin Rusya'da tuttuğu fonları geri vermeme seçeneğine sahip olduğuna dikkat çekmişti.

DÜNYA
Zaharova: Moldova'da muhalefete karşı diktatörce bir yıldırma politikası izleniyor
13:01
DÜNYA
Zaharova: Moldova'da muhalefete karşı diktatörce bir yıldırma politikası izleniyor
13:01
