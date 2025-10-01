https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kiev-rejimi-gazetecilere-olenlere-iliskin-bilgi-yayinlamasini-yasakladi-1099816979.html

Kiev rejimi gazetecilere ölenlere ilişkin bilgi yayınlamasını yasakladı

Kiev rejimi gazetecilere ölenlere ilişkin bilgi yayınlamasını yasakladı

Sputnik Türkiye

Çatışma bölgesinde görev yapan Ukraynalı gazetecilere yönelik tavsiyeleri ele geçiren Sputnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, ölenler hakkında bilgi... 01.10.2025

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çatışma bölgesinde çalışan Ukraynalı gazetecilere tavsiyeleri içeren yönerge Sputnik’in eline geçti. Rus güvenlik birimleri tarafından teslim edilen 22 sayfalık belgede, Ukraynalı gazetecilerin neleri yayınlayıp neleri yayınlayamayacağı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Yönergede özellikle kayıplar ve yabancı teçhizat teslimatına ilişkin bilgileri yayınlama prosedürüne önem veriliyor.Ukraynalı medya temsilcilerinin cezai yaptırıma tabi tutulabileceği durumların ayrıntılı olarak açıklandığı belgede, gazetecilerin çatışma bölgelerindeki davranışlarına ilişkin tavsiyeler de yer alıyor.Belge metninde, “Resmi kaynaklarca bildirilmedikçe, en güvenilir bilgiye sahip olsanız bile, bombardıman veya ölümlerle ilgili bilgileri yayınlamayın” ifadesi yer alıyor.Belgede ayrıca basınla çalışan bir dizi askeri kurumun ayrıntılı iletişim bilgileri ve irtibata geçilebilecek kişilerinin isimleri de yer alıyor.Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Muhabirler (RSF), 2024 yılında, Ukrayna'daki medyaya yönelik baskının artmasından endişe duyduğunu ifade ederek Ukraynalı gazetecilere yönelik gözdağı vakalarının titizlikle soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

ukrayna

