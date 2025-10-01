https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/katar-trumpin-gazze-plani-henuz-baslangic-asamasinda-muzakere-edilerek-gelistirilmesi-gerekiyor-1099816583.html

Katar: Trump’ın Gazze planı henüz başlangıç aşamasında, müzakere edilerek geliştirilmesi gerekiyor

Sputnik Türkiye

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planının yalnızca temel ilkeler içerdiğini... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T09:59+0300

2025-10-01T09:59+0300

2025-10-01T09:59+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail-filistin

gazze

katar

hamas

i̇srail

donald trump

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099358859_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_f79271af20791a03e2f70df3b0b4f506.png

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan”a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, planın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmak. Ancak İsrail’in çekileceği bölgeler ve Gazze’nin yönetimi gibi kritik başlıklarda daha fazla müzakereye ihtiyaç var” dedi.Hamas öneriyi inceleyecek, nihai karar istişare sonrasıAl Sani, planın Hamas’a iletildiğini ve hareketin sorumlu bir tavırla öneriyi inceleyeceğini aktardı. Nihai tutumun ise diğer Filistinli gruplarla yapılacak istişareler sonrasında açıklanacağını kaydetti. Katar Başbakanı, “Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Katar’ın önceliği: savaşı ve insani krizi durdurmakKatar’ın önceliğinin savaşı, açlığı ve zorla göçü durdurmak olduğunu vurgulayan Al Sani, planın en belirgin maddesinin çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu, ancak İsrail’in çekilmesine dair detayların hala belirsiz olduğunu söyledi. “Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir” diye ekledi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Doha’ya yönelik saldırılar için özür dilemesine de değinen Al Sani, “Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl olan benzer ihlallerin tekrarlanmamasıdır” değerlendirmesinde bulundu.Trump’ın planının öne çıkan unsurlarıArap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin topraklarında kalabilmesi ve iki devletli çözümün sağlanabilmesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Al Sani, Mısır ve Türkiye ile birlikte Hamas heyetiyle yapılan görüşmelerde en temel hedefin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu vurguladı. “Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.Trump geçtiğimiz günlerde Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında planı duyurmuştu. Trump, planın kabul edilmesi halinde İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekileceğini, esirlerin serbest kalacağını ve Hamas’ın süreçte rol almayacağını açıklamıştı. Ancak Netanyahu, İsrail’in Gazze’nin büyük bölümünde işgalini sürdüreceğini ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının gündemde olmadığını savunmuştu.

gazze

katar

i̇srail

2025

