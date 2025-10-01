https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/israilde-sin-betin-yeni-direktoru-tumgeneral-david-zini-oldu-1099809170.html

İsrail'de Şin-Bet'in yeni direktörü Tümgeneral David Zini oldu

Sputnik Türkiye

İsrail'de hükümet ile yargı arasında yaşanan uzun tartışmaların ardından, Tümgeneral David Zini, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in yeni direktörü olarak... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, hükümet ile yargı arasında uzun süre devam eden tartışmaların ardından, kabine toplantısında alınan resmi kararla Tümgeneral David Zini, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü olarak atandığı aktarldı.Açıklamada, kabine tarafından Şin-Bet Direktörü olarak atanan Zini'nin 5 Ekim'de göreve başlayacağı kaydedildi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Zini'nin kurum dışından atanan bir Şin-Bet Direktörü olduğunu belirterek bunun 7 Ekim sonrası gereklilik olduğunu iddia etti.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kurumlarının yöneticilerini 7 Ekim nedeniyle güvenlik ve istihbarat zafiyetiyle suçlamış, eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şin-Bet Direktörü Bar'ı istifaya zorlamıştı.Buna karşın Netanyahu, 7 Ekim'in sorumluluğunu almak yerine mesuliyeti güvenlik şeflerine yüklemekle eleştirilmişti.İsrail hükümeti, yargı ile yaşanan uzun tartışmalara karşın eski Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararı vermiş, yine yargının itirazlarına rağmen Zini'nin Şin-Bet Direktörü olarak atanacağını açıklamıştı.

İsrail

