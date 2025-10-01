https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/izmirliler-dikkat-planli-su-kesintileri-ekim-ayinda-da-surecek-1099820085.html

İzmirliler dikkat: Planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek

İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da süreceği açıklandı. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da süreceği açıklandı. Toplam 13 ilçede iki günde bir uygulanacak su kesintileri saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek. Hangi ilçelerde su kesintileri sürecek? Su kesintileri hangi saatlerde yapılacak?İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

