https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/izmirliler-dikkat-planli-su-kesintileri-ekim-ayinda-da-surecek-1099820085.html
İzmirliler dikkat: Planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek
İzmirliler dikkat: Planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da süreceği açıklandı. 01.10.2025, Sputnik Türkiye
Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da süreceği açıklandı. Toplam 13 ilçede iki günde bir uygulanacak su kesintileri saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek. Hangi ilçelerde su kesintileri sürecek? Su kesintileri hangi saatlerde yapılacak?İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.
türki̇ye
i̇zmir
İzmirliler dikkat: Planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek

11:56 01.10.2025
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da süreceği açıklandı.
Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da süreceği açıklandı. Toplam 13 ilçede iki günde bir uygulanacak su kesintileri saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.

Hangi ilçelerde su kesintileri sürecek? Su kesintileri hangi saatlerde yapılacak?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.
Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

TÜRKİYE
Ankara Çankaya'da 12 saatlik su kesintisi: Boru patladı, çok sayıda mahalleye sabaha kadar su verilemedi
09:11
