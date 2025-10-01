Ankara Çankaya'da 12 saatlik su kesintisi: Boru patladı, çok sayıda mahalleye sabaha kadar su verilemedi
ASKİ
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çok sayıda mahalleye 12 saat su verilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kesintinin baraj doluluk oranıyla alakasının olmadığını vurguladı. Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması sonucu su kesintisi yapıldığını açıkladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 12 saat su kesintisi yaşandı.
Ankara'da su kesintisi: Sular neden kesildi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması sonucu su kesintisi yapıldığını, yoğun su tüketimi nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığını bildirdi.
3 borudan 2'si patladı
ABB'den yapılan açıklamada, Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması nedeniyle yaşanan arızadan dolayı su kesintisi yapıldığı, yoğun su kullanımına bağlı olarak İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesinin düşmesi sonucunda P3 Pompa İstasyonu'na su akışı sağlanamadığı belirtildi.
Akşam 20:20'den sabah 8'e kadar kesildi
Açıklamada, depolama çalışmaları ve yoğun su tüketimi nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığı, bugün saat 20.20'de başlayan kesintinin yarın 08.00'de sona ereceği ifade edildi.
Açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde kesinti uygulanan mahalleler şunlar:
Akpınar
Anıttepe
Arka Topraklık
Aşağı İmrahor
Aşağı Öveçler
Aşıkpaşa
Ata
Aydınlar
Ayrancı
Aziziye
Bademlidere
Bağcılar
Bahçelievler
Balgat
Barbaros
Bayraktar
Beytepe
Birlik
Boztepe
Büyükesat
Cebeci
Cevizlidere
Cumhuriyet
Çamlıtepe
Çiğdem
Çukurambar
Devlet
Dilekler
Doğuş
Dumlupınar
Ehlibeyt
Ellinciyıl
Emek
Ertuğrulgazi
Erzurum
Esatoğlu
Eti
Fakülteler
Fidanlık
Gaziosmanpaşa
Gökkuşağı
Göktürk
Güvenevler
Güzeltepe
Harbiye
Hilal
Huzur
İleri
İlkadım
İlkbahar
İlker
İncesu
İşçi Blokları
Karapınar
Karataş
Kavaklıdere
Kazım Özalp
Keklikpınarı
Kırkkonaklar
Kızılay
Kızılırmak
Kocatepe
Konutkent
Korkutreis
Küçükesat
Kültür
Malazgirt
Maltepe
Mebusevleri
Meşrutiyet
Metin Akkuş
Metin Oktay
Mimar Sinan
Muhsin Ertuğrul
Murat
Mustafa Kemal
Mürsel Uluç
Naci Çakır
Nasuh Akar
Oğuzlar
Oran
Orta İmrahor
Osman Temiz
Ön Cebeci
Öveçler
Remzi Oğuz Arık
Sağlık
Sancak
Seyranbağları
Sokullu Mehmet Paşa
Söğütözü
Şehit Cengiz Karaca
Şehit Cevdet Özdemir
Tınaztepe
Topraklık
Umut
Yakupabdal
Yeşilkent
Yıldızevler
Yukarı Bahçelievler
Yukarı Dikmen
Yukarı Öveçler
Yücetepe
Yıl
Zafertepe
'Su kesintisinin sebebi baraj doluluk oranı değil'
Açıklamada, "Boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacaktır. Barajlardaki doluluk oranıyla ilgili ASKİ su kesintisi yapmayı planlamamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Ankara baraj doluluk oranı
Ankara barajlarındaki doluluk oranı yaz başından bu yana hızla düştü. Kente yağışın da olmayışı bu düşüşü hızlandırdı.
Ankara barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4.88. Bu oran geçen sene aynı dönemde 27.31'di
Barajların Toplam Hacmi (m3):
1.585.393.000
Tarih:
29.09.2024
29.09.2025
Barajlarımızdaki Su Miktarı
570.372.000 m3
257.127.000 m3
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
1.503.000 m3
1.189.426 m3
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :
603.096 m3
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :
358.955 m3
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :
227.375 m3
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
48.655 m3
38.220 m3
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
48.400 m3
53.000 m3
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı
1.658.909 m3
1.353.176 m3
Barajlara Gelen Su Miktarı
347.092 m3
407.956 m3
Toplam Doluluk Yüzdesi
35,98 %
16,22 %
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı:
381.415.000 m3
68.170.000 m3
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:
27,31 %
4,88 %