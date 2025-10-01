https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/ankara-cankayada-12-saatlik-su-kesintisi-boru-patladi-cok-sayida-mahalleye-sabaha-kadar-su-1099813811.html

Ankara Çankaya'da 12 saatlik su kesintisi: Boru patladı, çok sayıda mahalleye sabaha kadar su verilemedi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çok sayıda mahalleye 12 saat su verilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kesintinin baraj doluluk oranıyla alakasının olmadığını... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 12 saat su kesintisi yaşandı. Ankara'da su kesintisi: Sular neden kesildi?Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması sonucu su kesintisi yapıldığını, yoğun su tüketimi nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığını bildirdi.3 borudan 2'si patladıABB'den yapılan açıklamada, Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması nedeniyle yaşanan arızadan dolayı su kesintisi yapıldığı, yoğun su kullanımına bağlı olarak İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesinin düşmesi sonucunda P3 Pompa İstasyonu'na su akışı sağlanamadığı belirtildi.Akşam 20:20'den sabah 8'e kadar kesildiAçıklamada, depolama çalışmaları ve yoğun su tüketimi nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığı, bugün saat 20.20'de başlayan kesintinin yarın 08.00'de sona ereceği ifade edildi.Açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde kesinti uygulanan mahalleler şunlar:'Su kesintisinin sebebi baraj doluluk oranı değil'Açıklamada, "Boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacaktır. Barajlardaki doluluk oranıyla ilgili ASKİ su kesintisi yapmayı planlamamaktadır." ifadesi kullanıldı.Ankara baraj doluluk oranıAnkara barajlarındaki doluluk oranı yaz başından bu yana hızla düştü. Kente yağışın da olmayışı bu düşüşü hızlandırdı. Ankara barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4.88. Bu oran geçen sene aynı dönemde 27.31'di

