İtalya’da Salvador Dali skandalı: İtalya polisi Parma’daki sergiden 21 eseri topladı
İtalya’da ünlü sürrealist Salvador Dali’ye ait olduğu sanılan 21 eser, sahtecilik şüphesiyle polis tarafından bir müzeden toplatıldı. Uzmanlar, Dalí’nin en çok... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
17:48 01.10.2025 (güncellendi: 17:58 01.10.2025)
İtalya’da ünlü sürrealist Salvador Dali’ye ait olduğu sanılan 21 eser, sahtecilik şüphesiyle polis tarafından bir müzeden toplatıldı. Uzmanlar, Dalí’nin en çok taklit edilen sanatçılardan biri olduğuna dikkat çekiyor.
İtalya’nın Parma kentindeki Palazzo Tarasconi’de açılan “Salvador Dali, tra arte e mito” (Sanat ve mitoloji arasında Salvador Dali) sergisi büyük bir skandala sahne oldu. Polis, sergide yer alan 21 esere sahtecilik soruşturması kapsamında el koydu. Bu eserler geçen hafta Parma’da sergilenmeye başlamış, ondan önce ise aylarca Roma’da sanatseverlerle buluşmuştu.
Dali Vakfı şüphelenince harekete geçildi
İtalya’nın sanat polis birimi, sergi Roma’dayken Gala-Salvador Dali Vakfı’ndan gelen bir ihbar üzerine inceleme başlattı. Vakıf, eserlerde 'şüpheli tutarsızlıklar' fark ettiklerini bildirdi. Çarşamba sabahı bir hakim kararıyla polis, müzeye giderek aralarında duvar halıları, çizimler ve gravürlerin bulunduğu eserleri topladı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve sahtecilik şüphesinin derinlemesine araştırıldığını açıkladı.
Dali en çok kopyalanan sanatçılardan biri
Sanat dünyasında Salvador Dali, hayal gücüyle bezeli ikonik eserleri kadar sahte kopyalarıyla da biliniyor. Uzmanlar, Dali'nin Pablo Picasso ve Amedeo Modigliani'yle birlikte en fazla taklit edilen sanatçılardan biri olduğuna dikkat çekiyor.