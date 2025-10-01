https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/istiridyelerden-ilham-alan-yeni-kemik-yapistiricisi-3-dakikada-kiriklari-onariyor-1099829152.html

Bilim insanları kırık kemikleri 3 dakikada sabitleyen 'yapıştırıcı' üretti

Çinli araştırmacılar, istiridyelerin kayalara tutunma mekanizmasından esinlenerek geliştirdikleri “Bone-02” adlı biyolojik yapıştırıcıyla kırık kemikleri yalnızca 2-3 dakikada onarmayı başardı. Metal plak ve vidalara alternatif.

Çin’deki bir araştırma ekibi, kırık kemiklerin tedavisinde devrim yaratabilecek yeni bir tıbbi yapıştırıcı geliştirdi. “Bone-02” adı verilen bu biyolojik yapıştırıcı, istiridyelerin kayalara ve diğer yüzeylere tutunmak için salgıladığı protein bazlı doğal yapışkanlardan esinlenerek tasarlandı.Kırıkları 3 dakikada onarıyorAraştırmacıların açıklamasına göre Bone-02, kırık kemiklerin bulunduğu kan açısından zengin ortamlarda bile yalnızca 2-3 dakika içinde güçlü bir şekilde yapışarak kemik parçalarını sabitleyebiliyor. Bu özellik, metal plaklar, vidalar ve büyük cerrahi operasyonlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.Projeyi yöneten Zhejiang Üniversitesi’ne bağlı Sir Run Run Shaw Hastanesi’nde ortopedi uzmanı Lin Xianfeng, “Yapıştırıcı, kanlı ortamlarda bile kısa sürede kesin sabitleme sağlayabiliyor” dedi.İstiridyelerin sert ve sürekli hareketli deniz koşullarında kayalara tutunabilmesini sağlayan biyo-sement mekanizmasından ilham alan araştırmacılar, bu doğal süreçten yola çıkarak vücut içindeki nemli ve kanlı ortamda dayanıklı bir yapıştırıcı geliştirdi.181 kilograma kadar yük taşıyabiliyorLaboratuvar testlerinde Bone-02’nin dayanıklılığı da dikkat çekti. Yapıştırıcının 181 kilogramdan fazla yük taşıyabildiği, kayma ve basınç karşısında da yüksek direnç gösterdiği açıklandı. Ayrıca biyolojik olarak çözünür yapısı sayesinde kemik iyileştikçe vücut tarafından emiliyor; böylece ikinci bir ameliyat gerekmiyor.Uzmanlara göre bu buluş, özellikle trafik kazaları gibi kemiklerin parçalandığı karmaşık kırıklarda önemli bir dönüm noktası olabilir. Daha az invaziv cerrahi, daha kısa operasyon süresi ve daha düşük enfeksiyon riski ile hem maliyetler hem de hastaların iyileşme süresi azalabilir. Klinik deneylerin başarılı olması halinde, ortopedik cerrahide yeni bir çağın başlayabileceği belirtiliyor.

