İstanbul'da tramvay yayaya çarptı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

01.10.2025

İstanbul'da tramvay, aniden yola çıkan bir yayaya çarptı. Olay, Fatih ilçesinde Çemberlitaş Tramvay Durağı’ndan Beyazıt yönüne giden tramvay hattında meydana geldi; çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan kişi ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de yönlendirildi. Kısa süreli aksamalara yol açan tramvay seferleri, olayın ardından normale döndü.

