Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/istanbulda-tramvay-yayaya-carpti-yarali-hastaneye-kaldirildi-1099808927.html
İstanbul'da tramvay yayaya çarptı: Yaralı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da tramvay yayaya çarptı: Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih’te, Çemberlitaş Tramvay Durağı’ndan Beyazıt yönüne hareket eden tramvay, aniden yola çıkan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T00:50+0300
2025-10-01T00:50+0300
türki̇ye
türkiye
tramvay
i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
kaza
trafik kazası
yaya
yaya geçidi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091608728_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57f884947a0d6b6fb5fbea7eca0efbc4.jpg
İstanbul'da tramvay, aniden yola çıkan bir yayaya çarptı. Olay, Fatih ilçesinde Çemberlitaş Tramvay Durağı’ndan Beyazıt yönüne giden tramvay hattında meydana geldi; çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan kişi ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de yönlendirildi. Kısa süreli aksamalara yol açan tramvay seferleri, olayın ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/emniyet-seridinde-kontrol-yapan-jandarma-aracina-carpti-1099783563.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091608728_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f72fb142710a1b9371980ca53482632e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), kaza, trafik kazası, yaya, yaya geçidi
türkiye, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), kaza, trafik kazası, yaya, yaya geçidi

İstanbul'da tramvay yayaya çarptı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

00:50 01.10.2025
© AATramvay hattı
Tramvay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Fatih’te, Çemberlitaş Tramvay Durağı’ndan Beyazıt yönüne hareket eden tramvay, aniden yola çıkan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan kişi ağır yaralandı.
İstanbul'da tramvay, aniden yola çıkan bir yayaya çarptı.
Olay, Fatih ilçesinde Çemberlitaş Tramvay Durağı’ndan Beyazıt yönüne giden tramvay hattında meydana geldi; çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan kişi ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de yönlendirildi. Kısa süreli aksamalara yol açan tramvay seferleri, olayın ardından normale döndü.
niğde - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
TÜRKİYE
Aksaray'da feci kaza: Emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarptı
Dün, 11:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала