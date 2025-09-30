https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/abdde-kriz-federal-hukumet-muhtemelen-kapanacak-1099806918.html

ABD'de kriz: 'Federal hükümet muhtemelen kapanacak'

ABD'de kriz: 'Federal hükümet muhtemelen kapanacak'

Sputnik Türkiye

Trump, federal hükümetin kapanabileceğini belirtti. Bütçe anlaşmazlığı sürerken, hükümetin bu gece kapanma riski bulunuyor. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T21:58+0300

2025-09-30T21:58+0300

2025-09-30T21:58+0300

dünya

abd

donald trump

hükümet

federal hükümet

abd federal hükümeti

federal hükümet kısmen kapalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_c145428872e3bc891077272fd7a0bcb3.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını belirterek, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etti.Trump, Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istediğini öne sürerek, şöyle konuştu:'Federal hükümet muhtemelen kapanacak'Kapanmanın kaçınılmaz olup olmadığı ve Demokratlarla yapılan görüşmelerin nasıl geçtiğine yönelik soru üzerine Trump, şunları söyledi:Federal hükümetin kapanması ne demek?ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamazken, federal hükümetin bu gece yarısı kapanma riski arttı.Ülke kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/abd-kongresinde-kapanma-korkusu-bu-kez-farkli-olabilir-1099764745.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, hükümet, federal hükümet, abd federal hükümeti, federal hükümet kısmen kapalı