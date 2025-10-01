https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/ingiliz-uzman-starmer-ingilterenin-sorunlarini-dis-politika-ve-rusofobiyle-ortmeye-calisiyor-1099832178.html

İngiliz uzman: Starmer, İngiltere’nin sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalışıyor

İngiliz uzman Richard Sakwa, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkenin iç sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalıştığını ifade etti. 01.10.2025

İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde siyaset bilimi onursal profesörü Richard Sakwa, 22. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü oturumları sırasında Sputnik’e verdiği demeçte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ülkenin iç sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalıştığını söyledi.Sakwa, “Dış politikaya yönelmek her zaman daha kolaydır, çünkü burada hazır cevaplar vardır. Bu, halkı iç sorunlardan uzaklaştırmak değil, hükümetin ve özellikle Starmer’ın aktif bir şekilde telafi çabasıdır” dedi.Sakwa, buna rağmen Starmer hükümetinin dış politikada kısmen muhafazakar hükümetten devralınan çizgiyi sürdürdüğünü belirterek, şunları vurguladı:Daha önce Sky News, Keir Starmer’ın İngiltere tarihinin en sevilmeyen başbakanı olduğunu bildirmişti.

