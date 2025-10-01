Türkiye
İngiliz uzman: Starmer, İngiltere’nin sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalışıyor
İngiliz uzman: Starmer, İngiltere’nin sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalışıyor
İngiliz uzman Richard Sakwa, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkenin iç sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalıştığını ifade etti.
İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde siyaset bilimi onursal profesörü Richard Sakwa, 22. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü oturumları sırasında Sputnik’e verdiği demeçte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ülkenin iç sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalıştığını söyledi.Sakwa, “Dış politikaya yönelmek her zaman daha kolaydır, çünkü burada hazır cevaplar vardır. Bu, halkı iç sorunlardan uzaklaştırmak değil, hükümetin ve özellikle Starmer’ın aktif bir şekilde telafi çabasıdır” dedi.Sakwa, buna rağmen Starmer hükümetinin dış politikada kısmen muhafazakar hükümetten devralınan çizgiyi sürdürdüğünü belirterek, şunları vurguladı:Daha önce Sky News, Keir Starmer’ın İngiltere tarihinin en sevilmeyen başbakanı olduğunu bildirmişti.
© AA / Halil Sağırkayaİngiltere Başbakanı Keir Starmer Almanya'nın başkenti Berlin'de
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Almanya'nın başkenti Berlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AA / Halil Sağırkaya
İngiliz uzman Richard Sakwa, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ülkenin iç sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalıştığını ifade etti.
İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde siyaset bilimi onursal profesörü Richard Sakwa, 22. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü oturumları sırasında Sputnik’e verdiği demeçte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ülkenin iç sorunlarını dış politika ve Rusofobiyle örtmeye çalıştığını söyledi.
Sakwa, “Dış politikaya yönelmek her zaman daha kolaydır, çünkü burada hazır cevaplar vardır. Bu, halkı iç sorunlardan uzaklaştırmak değil, hükümetin ve özellikle Starmer’ın aktif bir şekilde telafi çabasıdır” dedi.
Sakwa, buna rağmen Starmer hükümetinin dış politikada kısmen muhafazakar hükümetten devralınan çizgiyi sürdürdüğünü belirterek, şunları vurguladı:
Keir Starmer, önceki hükümetlerden bazı politikaları devraldı ve bunları devam ettirdi. Örneğin, Ukrayna’daki savaşın askeri bir çözüm bulunana kadar devam etmesine yüzde yüz bağlı. Bu nedenle geleneksel Rusofobi ön plana çıktı. Ancak Filistin meselesinde, Starmer’ın eleştirel olmayan İsrail yanlısı tutumu iç politikada geniş çaplı hoşnutsuzluğa yol açtı.
Daha önce Sky News, Keir Starmer’ın İngiltere tarihinin en sevilmeyen başbakanı olduğunu bildirmişti.
