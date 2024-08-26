Kore Yarımadası giderek 'ısınıyor': Güney Kore ve ABD, gerçek mühimmatlı hava tatbikatına başladı
11:10 26.08.2024 (güncellendi: 11:44 26.08.2024)
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE Ulchi Freedom Guardian (UFG). Archive photo
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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Güney ve Kuzey Kore arasında gerilim yüksek düzeyde seyrederken Seul, ABD ordusuyla birlikte gerçek mühimmatın kullanıldığı bir tatbikat başlattı.
Güney Kore ile ABD, Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatı kapsamında gerçek mühimmatın kullanıldığı, 3 gün sürecek hava tatbikatına başladı.
Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre ortak hava tatbikatında F-35A ve F-15K savaş uçakları dahil yaklaşık 60 askeri uçak yer alıyor.
Kuzey Kore'nin 'eş zamanlı kara ve hava provokasyonlarına' yanıt verme prosedürlerini incelemek amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında askeri uçakların havadaki hedefleri gerçek füzelerle etkisiz hale getirmesi planlanıyor.
Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre ortak hava tatbikatında F-35A ve F-15K savaş uçakları dahil yaklaşık 60 askeri uçak yer alıyor.
Kuzey Kore'nin 'eş zamanlı kara ve hava provokasyonlarına' yanıt verme prosedürlerini incelemek amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında askeri uçakların havadaki hedefleri gerçek füzelerle etkisiz hale getirmesi planlanıyor.
Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatı
Güney Kore ile ABD, 19 Ağustos'ta 'Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri' karşısında ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatına başlamıştı.
İki ülke arasındaki 11 günlük tatbikat, 29 Ağustos'ta sona erecek.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti.
İki ülke arasındaki 11 günlük tatbikat, 29 Ağustos'ta sona erecek.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti.
Kuzey Kore'nin tepkisi
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü'nün açıklamasında iki ülkenin ortak tatbikatı, 'en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı' olarak tanımlanmıştı.
ABD ve müttefiklerinin her yıl 200'den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bunların giderek daha tehditkar hale geldiği savunulmuştu.
ABD ve müttefiklerinin her yıl 200'den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bunların giderek daha tehditkar hale geldiği savunulmuştu.