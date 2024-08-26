https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kore-yarimadasi-giderek-isiniyor-guney-kore-ve-abd-gercek-muhimmatli-hava-tatbikatina-basladi-1087262763.html

Kore Yarımadası giderek 'ısınıyor': Güney Kore ve ABD, gerçek mühimmatlı hava tatbikatına başladı

Kore Yarımadası giderek 'ısınıyor': Güney Kore ve ABD, gerçek mühimmatlı hava tatbikatına başladı

Sputnik Türkiye

Güney ve Kuzey Kore arasında gerilim yüksek düzeyde seyrederken Seul, ABD ordusuyla birlikte gerçek mühimmatın kullanıldığı bir tatbikat başlattı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T11:10+0300

2024-08-26T11:10+0300

2024-08-26T11:44+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

kuzey kore dışişleri bakanlığı

abd

ortak askeri tatbikat

ortak askeri tatbikat

seul

pyongyang

f-35 a

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087262535_0:132:4085:2429_1920x0_80_0_0_850c1b9c8635b542cf9a00fea8a26fe3.jpg

Güney Kore ile ABD, Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatı kapsamında gerçek mühimmatın kullanıldığı, 3 gün sürecek hava tatbikatına başladı.Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre ortak hava tatbikatında F-35A ve F-15K savaş uçakları dahil yaklaşık 60 askeri uçak yer alıyor.Kuzey Kore'nin 'eş zamanlı kara ve hava provokasyonlarına' yanıt verme prosedürlerini incelemek amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında askeri uçakların havadaki hedefleri gerçek füzelerle etkisiz hale getirmesi planlanıyor.Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatıGüney Kore ile ABD, 19 Ağustos'ta 'Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri' karşısında ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatına başlamıştı.İki ülke arasındaki 11 günlük tatbikat, 29 Ağustos'ta sona erecek.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti.Kuzey Kore'nin tepkisiKuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü'nün açıklamasında iki ülkenin ortak tatbikatı, 'en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı' olarak tanımlanmıştı.ABD ve müttefiklerinin her yıl 200'den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bunların giderek daha tehditkar hale geldiği savunulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-ve-enerji-tesislerine-genis-capli-bombardiman-2-f-16-vardi-1087260563.html

güney kore

kuzey kore

seul

pyongyang

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, abd, ortak askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, seul, pyongyang, f-35 a, f-15, ulchi özgürlük kalkanı