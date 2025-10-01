https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/galatasarayda-tek-golle-hem-taraftarini-sevindirdi-hem-2-milyon-100-bin-euroyu-kasasina-koydu-1099821540.html

Galatasaray'da tek golle hem taraftarını sevindirdi hem 2 milyon 100 bin Euro'yu kasasına koydu

Galatasaray'da tek golle hem taraftarını sevindirdi hem 2 milyon 100 bin Euro'yu kasasına koydu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u tek golle yenen Galatasaray, UEFA’nın galibiyet priminden 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Liverpool'u mağlup eden Galatasaray hem Türkiye'yi sevindirdi hem de UEFA’nın galibiyet priminden 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi geliri 32,1 milyon Euro’ya ulaştı.Osimhem'in golü galibiyeti getirdiUEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’u konuk eden Galatasaray, 16. dakikada kazandığı penaltıyı Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Maç bu skorla biterken sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir galibiyete imza attı.Galibiyet 2 milyon Euro'dan fazla gelir getirdiBu galibiyetle birlikte Galatasaray, UEFA’nın galibiyet priminden 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti. Liverpool zaferiyle birlikte sarı-kırmızılıların bu sezon Devler Ligi’nden elde ettiği toplam gelir 32,1 milyon Euro’ya yükseldi.

