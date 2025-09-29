https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/galatasaray--liverpool-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-yayinlanacak-sifresiz-mi-1099749739.html

Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor. Galatasaray, ikinci hafta maçında İngiltere devi Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlayacak. Karşılaşma, 1 Ekim Salı... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray – Liverpool maçı yarın akşam saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Maç, TRT 1 ve tabii platformundan şifresiz olarak yayınlanacak.Galatasaray sahaya tam kadro çıkıyorSarı-kırmızılılar, dev mücadeleye eksiksiz kadro ile çıkacak. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, uzun süren sakatlığının ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giyecek. Lucas Torreira da sağlık sorunlarını atlatarak Liverpool karşısında sahada olacak.Taraftar en büyük koz olacakGalatasaray’ın en büyük avantajlarından biri dolu tribünler olacak. Ortalama 45 bin taraftar desteğiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta rakiplerine baskı kurmayı hedefliyor.Cimbom’un iç saha serisi dikkat çekiyorGalatasaray, iç sahada oynadığı son 27 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 20 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, “Devler Ligi”nde de bu seriyi sürdürmek istiyor.Barış Alper – Van Dijk düellosuFutbolseverler, Barış Alper Yılmaz ile Virgil van Dijk arasındaki mücadeleyi merakla bekliyor. EURO 2024’te Van Dijk karşısında gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper, yarın yeniden Hollandalı yıldızla karşı karşıya gelecek.RAMS Park 671 gün sonra Devler Ligi’ne kavuşuyorGalatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Son olarak 29 Kasım 2023’te Manchester United’ı konuk eden sarı-kırmızılılar, uzun aranın ardından yeniden Avrupa gecesi yaşayacak.Liverpool’dan yarım milyarlık transfer atağıİngiliz devi Liverpool, bu sezon transfer için 500 milyon avronun üzerinde harcama yaptı. Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike gibi isimleri kadrosuna katan kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 20 yıllık kupa hasretini bitirmek istiyor.Liverpool son maçında mağlup olduPremier Lig’de sezona 5’te 5 yaparak başlayan Liverpool, son maçında Crystal Palace’a 2-1 yenildi. Arne Slot’un ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’i mağlup etmişti ancak son haftalarda kıl payı galibiyetlerle dikkat çekiyor.

