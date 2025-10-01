Esnaf komisyonlara isyan etti kendi sipariş sistemini kuracak

Türkiye
E-ticaret platformlarından ve paket yemek sitelerindeki komisyonlardan şikayet eden esnaf harekete geçti. Esnaflar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde kendi platformunu oluşturmaya hazırlanıyor. Amaç ise esnafın düşük komisyonla satış yapabilmesini sağlamak.Düşük komisyonla satışBu platform ile yeni bir ortak e-pazar yerinin oluşturulmasıyla tüm esnaf ve sanatkârların tek bir çatı altında toplanması, dijital pazarda yerlerini almalarının sağlanması ve düşük komisyonla satış yapılabilmesi hedefleniyor.Restoranlara komisyonsuz paket servisiRestoranların komisyonsuz şekilde paket servis yapabileceği bir internet sitesinin de faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu yolla komisyon tutarlarının yemek ücretlerine yansıması engellenecek ve fiyatlar düşürülecek.Farklı hizmetler de sağlanacakBir başka platform da hizmet talepleri için olacak. Tüketicinin temizlik, transfer ve tatil turlarına kadar birçok hizmete erişebilmesi de hedefleniyor. Müşteriler eğitimden sağlığa, kiralamadan tamirciye kadar istedikleri esnafı bulabilecek.230 liradan 69 lira kazanç iddiasıSosyal medyada bir esnaf, ünlü paket yemek sitesinde yattığı 230 liralık üründen sadece 69 TL kazandığını iddia etmiş "Restoranda 150 TL'ye sattığımı burada 230 TL'ye satmama rağmen kâr bırakmıyor." demişti.
Abone ol
Esnaf, daha düşük komisyon ile internet üzerinden mal ve hizmet satabilmek için yeni bir adım atıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde yeni bir platform kurulacak ve komisyonsuz paket servisi ile daha düşük komisyonlarla satış yapılacak.
E-ticaret platformlarından ve paket yemek sitelerindeki komisyonlardan şikayet eden esnaf harekete geçti. Esnaflar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde kendi platformunu oluşturmaya hazırlanıyor. Amaç ise esnafın düşük komisyonla satış yapabilmesini sağlamak.

Düşük komisyonla satış

Bu platform ile yeni bir ortak e-pazar yerinin oluşturulmasıyla tüm esnaf ve sanatkârların tek bir çatı altında toplanması, dijital pazarda yerlerini almalarının sağlanması ve düşük komisyonla satış yapılabilmesi hedefleniyor.

Restoranlara komisyonsuz paket servisi

Restoranların komisyonsuz şekilde paket servis yapabileceği bir internet sitesinin de faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu yolla komisyon tutarlarının yemek ücretlerine yansıması engellenecek ve fiyatlar düşürülecek.

Farklı hizmetler de sağlanacak

Bir başka platform da hizmet talepleri için olacak. Tüketicinin temizlik, transfer ve tatil turlarına kadar birçok hizmete erişebilmesi de hedefleniyor. Müşteriler eğitimden sağlığa, kiralamadan tamirciye kadar istedikleri esnafı bulabilecek.

230 liradan 69 lira kazanç iddiası

Sosyal medyada bir esnaf, ünlü paket yemek sitesinde yattığı 230 liralık üründen sadece 69 TL kazandığını iddia etmiş "Restoranda 150 TL’ye sattığımı burada 230 TL’ye satmama rağmen kâr bırakmıyor." demişti.
