Esnaf komisyonlara isyan etti kendi sipariş sistemini kuracak

E-ticaret platformlarından ve paket yemek sitelerindeki komisyonlardan şikayet eden esnaf harekete geçti. Esnaflar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde kendi platformunu oluşturmaya hazırlanıyor. Amaç ise esnafın düşük komisyonla satış yapabilmesini sağlamak.
Bu platform ile yeni bir ortak e-pazar yerinin oluşturulmasıyla tüm esnaf ve sanatkârların tek bir çatı altında toplanması, dijital pazarda yerlerini almalarının sağlanması ve düşük komisyonla satış yapılabilmesi hedefleniyor.
Restoranlara komisyonsuz paket servisi
Restoranların komisyonsuz şekilde paket servis yapabileceği bir internet sitesinin de faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu yolla komisyon tutarlarının yemek ücretlerine yansıması engellenecek ve fiyatlar düşürülecek.
Farklı hizmetler de sağlanacak
Bir başka platform da hizmet talepleri için olacak. Tüketicinin temizlik, transfer ve tatil turlarına kadar birçok hizmete erişebilmesi de hedefleniyor. Müşteriler eğitimden sağlığa, kiralamadan tamirciye kadar istedikleri esnafı bulabilecek.
230 liradan 69 lira kazanç iddiası
Sosyal medyada bir esnaf, ünlü paket yemek sitesinde yattığı 230 liralık üründen sadece 69 TL kazandığını iddia etmiş "Restoranda 150 TL’ye sattığımı burada 230 TL’ye satmama rağmen kâr bırakmıyor." demişti.