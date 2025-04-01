https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/iki-kadin-kuyumcu-kuryesini-soydu-birinin-71-digerinin-28-suc-kaydi-oldugu-ortaya-cikti-1095032803.html

İki kadın kuyumcu kuryesini soydu: Birinin 71 diğerinin 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İki kadın kuyumcu kuryesini soydu: Birinin 71 diğerinin 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iki kadın kuyumculardan topladığı altın ve döviz taşıyan kuryeyi soydu. Hırsızlar Bursa'da yakalandı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T13:02+0300

2025-04-01T13:02+0300

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i̇stanbul

bursa

asayiş

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

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İstanbul Fatih'te kuyumcu kuryesindeki 2.5 kilo altın ve dövizler iki kadın tarafından çalındı. Tanınmamak için çarşaf giyen kadınlardan birinin Marmaray'da kuryeye çarparak çantasındaki altınları ve dövizleri aldığı belirlenirken, kadınlardan birinin 78 diğerinin ise 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu kuryesi C.S'nin çantasındaki, Beyazıt'ta farklı kuyumculardan topladığı 2,5 kilogram altın, 3 bin avro ve 3 bin doların çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarında, çarşaf giyen şüpheli bir kadının kurye C.S'ye Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda çarptığını, hırsızlığın bu sırada yapıldığını tespit etti.Bursa'da yakalandılarPolis, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen kadın şüpheliler S.Ö. (34) ve A.Ö'yü (36) Bursa'da gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Ö'nün 71, A.Ö'nün 28 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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i̇stanbul, bursa, asayiş, hırsızlık, nitelikli hırsızlık