https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/iki-kadin-kuyumcu-kuryesini-soydu-birinin-71-digerinin-28-suc-kaydi-oldugu-ortaya-cikti-1095032803.html
İki kadın kuyumcu kuryesini soydu: Birinin 71 diğerinin 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İki kadın kuyumcu kuryesini soydu: Birinin 71 diğerinin 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iki kadın kuyumculardan topladığı altın ve döviz taşıyan kuryeyi soydu. Hırsızlar Bursa'da yakalandı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T13:02+0300
2025-04-01T13:02+0300
2025-04-01T13:02+0300
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asayiş
hırsızlık
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İstanbul Fatih'te kuyumcu kuryesindeki 2.5 kilo altın ve dövizler iki kadın tarafından çalındı. Tanınmamak için çarşaf giyen kadınlardan birinin Marmaray'da kuryeye çarparak çantasındaki altınları ve dövizleri aldığı belirlenirken, kadınlardan birinin 78 diğerinin ise 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu kuryesi C.S'nin çantasındaki, Beyazıt'ta farklı kuyumculardan topladığı 2,5 kilogram altın, 3 bin avro ve 3 bin doların çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarında, çarşaf giyen şüpheli bir kadının kurye C.S'ye Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda çarptığını, hırsızlığın bu sırada yapıldığını tespit etti.Bursa'da yakalandılarPolis, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen kadın şüpheliler S.Ö. (34) ve A.Ö'yü (36) Bursa'da gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Ö'nün 71, A.Ö'nün 28 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uc-yasindaki-nazin-biyonik-kulagini-caldilar-9-aydir-sessizlige-mahkum-oldu-1094907074.html
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i̇stanbul, bursa, asayiş, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
i̇stanbul, bursa, asayiş, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
İki kadın kuyumcu kuryesini soydu: Birinin 71 diğerinin 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da iki kadın kuyumculardan topladığı altın ve döviz taşıyan kuryeyi soydu. Hırsızlar Bursa'da yakalandı.
İstanbul Fatih'te kuyumcu kuryesindeki 2.5 kilo altın ve dövizler iki kadın tarafından çalındı. Tanınmamak için çarşaf giyen kadınlardan birinin Marmaray'da kuryeye çarparak çantasındaki altınları ve dövizleri aldığı belirlenirken, kadınlardan birinin 78 diğerinin ise 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu kuryesi C.S'nin çantasındaki, Beyazıt'ta farklı kuyumculardan topladığı 2,5 kilogram altın, 3 bin avro ve 3 bin doların çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarında, çarşaf giyen şüpheli bir kadının kurye C.S'ye Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda çarptığını, hırsızlığın bu sırada yapıldığını tespit etti.
Polis, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen kadın şüpheliler S.Ö. (34) ve A.Ö'yü (36) Bursa'da gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Ö'nün 71, A.Ö'nün 28 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.