https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/e-nabizda-yenilik-yogun-bakimdaki-hastanin-durumu-takip-edilebilecek-1099816076.html

E-Nabız’da yenilik: Yoğun bakımdaki hastanın durumu takip edilebilecek

E-Nabız’da yenilik: Yoğun bakımdaki hastanın durumu takip edilebilecek

Sputnik Türkiye

e-Nabız’a eklenen yeni “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğiyle yoğun bakımda yatan hastaların durumunun yakınları tarafından dijital ortamda günlük... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T09:45+0300

2025-10-01T09:45+0300

2025-10-01T09:45+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

türkiye

e-nabız

yoğun bakım

hasta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/09/1048763173_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_923b579d57cd491e8e7553441b0af225.jpg

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğini ekledi. Yeni sistem sayesinde yoğun bakımda yatan hastaların durumu, hasta yakınları tarafından dijital ortamda güvenli ve kolay bir şekilde günlük olarak takip edilebilecek.Yetişkin hastalarda onay şartıe-Nabız üzerinden yoğun bakım bilgilerine erişim süreci yalnızca hastanın onayı ile başlatılacak. Hastanede gerekli onay verildiğinde, bir kişi aynı anda yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının durumunu görebilecek.Çocuk hastalarda ebeveyn erişimi18 yaş altındaki çocukların yoğun bakım bilgilerine ise ebeveynler, ek bir onaya gerek kalmadan kendi e-Nabız profilleri üzerinden erişim sağlayabilecek.Günlük izlem notları ve tüm detaylar sistemdeTürkiye'de yer alan habere göre yeni özellik kapsamında hasta yakınları; hastanın yatmakta olduğu kurum, genel sağlık durumu ve diyaliz cihazına bağlı olup olmadığı gibi bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca hekimler, yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında sisteme günlük izlem notlarını girerek yakınların güncel bilgi edinmesini kolaylaştıracak.Hasta taburcu olduğunda bilgilendirmeler otomatik olarak yakınların e-Nabız profilinden kaldırılacak ve yalnızca hastanın kendi profilinde erişilebilir olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/dogum-iznine-yeni-duzenleme-geliyor-anneye-24-hafta-babaya-15-gun-izin-yolda-1099816152.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

e-nabız yeni özellik, sağlık bakanlığı yoğun bakım bilgilendirme, e-nabız hasta yakını bilgilendirme, yoğun bakım hasta takibi, e-nabız hasta durumu öğrenme