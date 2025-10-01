https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/e-nabizda-yenilik-yogun-bakimdaki-hastanin-durumu-takip-edilebilecek-1099816076.html
E-Nabız’da yenilik: Yoğun bakımdaki hastanın durumu takip edilebilecek
E-Nabız’da yenilik: Yoğun bakımdaki hastanın durumu takip edilebilecek
Sputnik Türkiye
e-Nabız’a eklenen yeni “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğiyle yoğun bakımda yatan hastaların durumunun yakınları tarafından dijital ortamda günlük... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T09:45+0300
2025-10-01T09:45+0300
2025-10-01T09:45+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
türkiye
e-nabız
yoğun bakım
hasta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/09/1048763173_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_923b579d57cd491e8e7553441b0af225.jpg
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğini ekledi. Yeni sistem sayesinde yoğun bakımda yatan hastaların durumu, hasta yakınları tarafından dijital ortamda güvenli ve kolay bir şekilde günlük olarak takip edilebilecek.Yetişkin hastalarda onay şartıe-Nabız üzerinden yoğun bakım bilgilerine erişim süreci yalnızca hastanın onayı ile başlatılacak. Hastanede gerekli onay verildiğinde, bir kişi aynı anda yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının durumunu görebilecek.Çocuk hastalarda ebeveyn erişimi18 yaş altındaki çocukların yoğun bakım bilgilerine ise ebeveynler, ek bir onaya gerek kalmadan kendi e-Nabız profilleri üzerinden erişim sağlayabilecek.Günlük izlem notları ve tüm detaylar sistemdeTürkiye'de yer alan habere göre yeni özellik kapsamında hasta yakınları; hastanın yatmakta olduğu kurum, genel sağlık durumu ve diyaliz cihazına bağlı olup olmadığı gibi bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca hekimler, yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında sisteme günlük izlem notlarını girerek yakınların güncel bilgi edinmesini kolaylaştıracak.Hasta taburcu olduğunda bilgilendirmeler otomatik olarak yakınların e-Nabız profilinden kaldırılacak ve yalnızca hastanın kendi profilinde erişilebilir olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/dogum-iznine-yeni-duzenleme-geliyor-anneye-24-hafta-babaya-15-gun-izin-yolda-1099816152.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/09/1048763173_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_64cbb54b06a31a7973d957d43f9199bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
e-nabız yeni özellik, sağlık bakanlığı yoğun bakım bilgilendirme, e-nabız hasta yakını bilgilendirme, yoğun bakım hasta takibi, e-nabız hasta durumu öğrenme
e-nabız yeni özellik, sağlık bakanlığı yoğun bakım bilgilendirme, e-nabız hasta yakını bilgilendirme, yoğun bakım hasta takibi, e-nabız hasta durumu öğrenme
E-Nabız’da yenilik: Yoğun bakımdaki hastanın durumu takip edilebilecek
e-Nabız’a eklenen yeni “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğiyle yoğun bakımda yatan hastaların durumunun yakınları tarafından dijital ortamda günlük takip edilmesi sağlanıyor.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğini ekledi. Yeni sistem sayesinde yoğun bakımda yatan hastaların durumu, hasta yakınları tarafından dijital ortamda güvenli ve kolay bir şekilde günlük olarak takip edilebilecek.
Yetişkin hastalarda onay şartı
e-Nabız üzerinden yoğun bakım bilgilerine erişim süreci yalnızca hastanın onayı ile başlatılacak. Hastanede gerekli onay verildiğinde, bir kişi aynı anda yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının durumunu görebilecek.
Çocuk hastalarda ebeveyn erişimi
18 yaş altındaki çocukların yoğun bakım bilgilerine ise ebeveynler, ek bir onaya gerek kalmadan kendi e-Nabız profilleri üzerinden erişim sağlayabilecek.
Günlük izlem notları ve tüm detaylar sistemde
Türkiye'de yer alan habere göre yeni özellik kapsamında hasta yakınları; hastanın yatmakta olduğu kurum, genel sağlık durumu ve diyaliz cihazına bağlı olup olmadığı gibi bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca hekimler, yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında sisteme günlük izlem notlarını girerek yakınların güncel bilgi edinmesini kolaylaştıracak.
Hasta taburcu olduğunda bilgilendirmeler otomatik olarak yakınların e-Nabız profilinden kaldırılacak ve yalnızca hastanın kendi profilinde erişilebilir olacak.