Dnepropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşiminin kontrolü daha Rus ordusuna geçti

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Verbovoye yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Verbovoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1 495 asker, bir tank ve 9 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, çıkartma botlarının üretildiği atölyeler ve İHA üslerinin yanı sıra, Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 134 nokta vuruldu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 97 uçak tipi İHA’sını düşürdü.

