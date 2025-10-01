https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/cumhurbaskani-erdogandan-f-35-aciklamasi-trumpa-para-verdigimizi-hatirlattim-1099831059.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 'Trump'a para verdiğimizi hatırlattım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump'a F-35 uçaklarının parasını verdiğimizi hatırlattım. Şimdi de takibini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu. 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T20:28+0300
dünya
haberler
f-35
recep tayyip erdoğan
donald trump
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyon sırasında bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:
20:28 01.10.2025 (güncellendi: 20:35 01.10.2025)
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyon sırasında bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:
Trump'a F-35 uçaklarının parasını verdiğimizi hatırlattım. Şimdi de takibini yapacağız. Şimdi de onlardan bazı beklentilerimiz var. Gelişmeleri göreceğiz.