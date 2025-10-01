https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/bogazin-en-pahalilarindan-beyaz-kosk-dorduncu-ihalede-satildi-alici-bilgisi-paylasilmadi-1099817164.html
Boğazın en pahalılarından Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı: Alıcı bilgisi paylaşılmadı
Boğazın en pahalılarından Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı: Alıcı bilgisi paylaşılmadı
Sputnik Türkiye
FETÖ firarisi Akın İpek'e ait ikinci derece tarihi eser niteliğindeki ve daha önce üç kez alıcı bulamayan Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. Yeni sahibin... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T10:45+0300
2025-10-01T10:45+0300
2025-10-01T10:45+0300
türki̇ye
bebek
akın i̇pek
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
fetö
kap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084267845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_447b788597b34c37550bcfb7ab55304f.jpg
İstanbul Bebek’teki “Beyaz Köşk” satıldı.FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding’e ait ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen İstanbul Bebek’teki “Beyaz Köşk”, dördüncü ihalede alıcı buldu.1 milyar 116 milyon liraya satıldıKoza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.Kimin aldığına dair bilgi verilmediYönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcı hakkında bilgi paylaşılmadı.Beyaz Köşk için ilk satış girişimi geçen yıl mayısta 750 milyon lira muhammen bedelle yapılmış ancak alıcı çıkmamıştı. 2025 yılı içinde üç kez ihaleye çıkarılan köşk, talep yetersizliği nedeniyle el değiştirememişti.Son olarak 925 milyon lira bedelle yeniden satışa sunulan taşınmaz, 11 Eylül’de duyurulan dördüncü ihalede satıldı.KAP açıklamasıKoza Altın’ın beyanına göre ihale 11 Eylül 2025 duyurusunda belirtildiği şekilde yürütüldü.Açıklamada şu ifadeler yer aldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/fetonun-finans-sorumlularindan-akin-ipeke-ait-iki-kosk-yeniden-satisa-cikti-acik-artirma-950-1094834822.html
türki̇ye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084267845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcc990c3b491dabb4651005d3d8fb26c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyaz köşk dördüncü ihalede satıldı
beyaz köşk dördüncü ihalede satıldı
Boğazın en pahalılarından Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı: Alıcı bilgisi paylaşılmadı
FETÖ firarisi Akın İpek'e ait ikinci derece tarihi eser niteliğindeki ve daha önce üç kez alıcı bulamayan Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. Yeni sahibin kimliği ise açıklanmadı.
İstanbul Bebek’teki “Beyaz Köşk” satıldı.
FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding’e ait ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen İstanbul Bebek’teki “Beyaz Köşk”, dördüncü ihalede alıcı buldu.
1 milyar 116 milyon liraya satıldı
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.
Kimin aldığına dair bilgi verilmedi
Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcı hakkında bilgi paylaşılmadı.
Beyaz Köşk için ilk satış girişimi geçen yıl mayısta 750 milyon lira muhammen bedelle yapılmış ancak alıcı çıkmamıştı. 2025 yılı içinde üç kez ihaleye çıkarılan köşk, talep yetersizliği nedeniyle el değiştirememişti.
Son olarak 925 milyon lira bedelle yeniden satışa sunulan taşınmaz, 11 Eylül’de duyurulan dördüncü ihalede satıldı.
Koza Altın’ın beyanına göre ihale 11 Eylül 2025 duyurusunda belirtildiği şekilde yürütüldü.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı
"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."