Boğazın en pahalılarından Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı: Alıcı bilgisi paylaşılmadı

Boğazın en pahalılarından Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı: Alıcı bilgisi paylaşılmadı

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait ikinci derece tarihi eser niteliğindeki ve daha önce üç kez alıcı bulamayan Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. Yeni sahibin... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Bebek’teki “Beyaz Köşk” satıldı.FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding’e ait ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen İstanbul Bebek’teki “Beyaz Köşk”, dördüncü ihalede alıcı buldu.1 milyar 116 milyon liraya satıldıKoza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.Kimin aldığına dair bilgi verilmediYönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcı hakkında bilgi paylaşılmadı.Beyaz Köşk için ilk satış girişimi geçen yıl mayısta 750 milyon lira muhammen bedelle yapılmış ancak alıcı çıkmamıştı. 2025 yılı içinde üç kez ihaleye çıkarılan köşk, talep yetersizliği nedeniyle el değiştirememişti.Son olarak 925 milyon lira bedelle yeniden satışa sunulan taşınmaz, 11 Eylül’de duyurulan dördüncü ihalede satıldı.KAP açıklamasıKoza Altın’ın beyanına göre ihale 11 Eylül 2025 duyurusunda belirtildiği şekilde yürütüldü.Açıklamada şu ifadeler yer aldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/fetonun-finans-sorumlularindan-akin-ipeke-ait-iki-kosk-yeniden-satisa-cikti-acik-artirma-950-1094834822.html

